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水位47年最低 德基水庫停供水 台中海水淡化應急

台灣新聞組╱綜合13日電
因久旱少雨，德基水庫蓄水率降至2.77%，已停止供水。其實5月初德基水庫集水區就已經近乎乾涸。(中央社)
因久旱少雨，德基水庫蓄水率降至2.77%，已停止供水。其實5月初德基水庫集水區就已經近乎乾涸。(中央社)

水情嚴峻，中部「供5停2」分區輪流供水前天進入第6周，台中德基水庫蓄水率昨剩2.77%，水位1325.59公尺，創47年來最低，放水閘門昨天晚間已關閉，停止放水。台中緊急海水淡化「增量」，15日起日供1.3萬噸，30日起增到日供1.5萬噸。

石門水庫水位212.38公尺，創今年新低。桃園水情為黃燈，採減壓供水，水資局希望透過抗旱措施管控出水，到月底能維持穩定供水。

德基水庫不再放水，山區農作物因缺水而生長遲緩，農友憂心不知如何採收。(中央社)
德基水庫不再放水，山區農作物因缺水而生長遲緩，農友憂心不知如何採收。(中央社)

德基水庫水位探底，梨山民眾說「前所未見」。彰化市三民路、華陽里等地居民反映，他們早就在實施「供4停3」，累積多日碗盤不敢洗，一家人上好幾次廁所才沖，有的周日就搶水，自嘲是三等公民。水公司說，民眾若位管末端、巷弄內，或一窩蜂用水會排擠其他住戶用水，應改變使用習慣。

中區水資局說，台中抗旱包括伏流水日供3.05萬噸，5月再增可達日供6.05萬噸；工地水日供4.8萬噸，抗旱水井88口、約可日增11.5萬噸等，近期還有緊急海水淡化加入，延長供水時程。

石門水庫水位創今年新低。北區水資局說，目前翡翠水庫每天支援石門水庫80萬噸，石門水庫支援新竹每日20萬噸。

桃園市長鄭文燦說，石門水庫預估可撐到5月底，若6月水情依然不佳，二階限水可能性大幅提高。新竹已採取「類橙燈」減供政策，要求節水率提高到10%以上，工業用水大戶節水率達7%，備援計畫如地下水、埤塘水、河川水、放流水、工地水等5種水源全面啟用。

新竹市長林智堅說，中央將在頭前溪新增10口水井，預計可日增3.5萬噸水。另外，竹市客雅水資源中心將增RO儲水槽，預計一周內完工，儲水量可達135噸。

水情拉警報，雲林縣湖山水庫蓄水量前天為33%，有效蓄水量1680萬公噸。湖山水庫管理中心主任李炎任表示，因應水情變化，水庫每天供水量從原本約20萬公噸，現減為15.5萬公噸。

湖山水庫前天水位已降至190.36公尺。水位下降，本為水庫水位交界線的「黑白石」也露出，部分裸露區甚至已長草。

雲林縣湖山水庫水位直直落，現在不但水位交界線「黑白石」露出，裸露區甚至長草。(記...
雲林縣湖山水庫水位直直落，現在不但水位交界線「黑白石」露出，裸露區甚至長草。(記者陳苡葳／攝影)

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