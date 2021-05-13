台用電需求年增2.5% 未來7年擴大向民營電廠買電

台用電需求每年遞增，未來7年將擴大向民營電廠買電。(本報資料照片)

經濟部能源局昨公布2019、2020年度的全國電力資源供需報告，其中包括預估2021至2027年用電需求年均成長2.5%，考量三接外推方案、中火燃氣機組爭議等因素，2027年以前將新增4組民營電廠燃氣機組，且中火燃氣機組上線時程延後。另規畫太陽光電2026年後每年增設1GW（百萬瓩）、離岸風電2026年後每年增設1.5G W。

2019年度全國電力資源供需報告因疫情 未公布，昨與2020年度一併公布。

根據報告，去年疫情趨緩後經濟成長大幅提升，用電需求大增，全年用電比2019年成長2.1%，遠高於近10年平均，全年用電量2711億度。能源局表示，考量未來國內半導體產業相繼啟動擴產計畫，與美中貿易衝突後台商回流所帶動的產業投資 量能，及車輛電動化政策推動下，預估未來2021至2027年用電需求年均成長率約2.5%，尖峰負載成長約2.3%。

未來電力規畫方面，由於第三天然氣接收站外推方案影響，將延後兩年半供氣，恐影響2023、2024年大潭電廠供電能力，若有大型機組突然故障，備轉容量率可能不保10%、將亮黃燈；因此能源局規畫自2024年起連續4年新增民營IPP燃氣機組，研擬新需量反應機制以增加抑低用電成效，提高既有台中及永安接收站的供氣能力等，作為短期因應。

由於台中電廠燃氣機組面臨都審卡關，能源局將台中新燃氣機組上線時間各延後1年到2025、2026年；同時陸續增加協和、大潭、通霄、興達、嘉惠等燃氣機組，預計2027年前淨增加1450萬瓩新增裝置容量。

燃氣接收站新建或擴建計畫則包括台中接收站、永安接收站、觀塘（第三）接收站、協和接收站、台中港接收站等。

再生能源部分，能源局表示，2026年後將以每年增設1GW為規畫目標，不分屋頂型或地面型；離岸風電2026年後目標每年增設1.5GW。