台本土暴增 陳時中：疫情進入嚴峻階段

宜蘭羅東爆發五人不明感染源群聚事件，羅東夜市入夜後人潮明顯銳減，店家站在門口，神情相當無奈。（記者潘俊宏／攝影）

華航、諾富特群聚案未歇，台灣 昨新增七例本土個案，其中六人感染源不明，創下疫情 一年多以來最慘紀錄，今再傳出基隆等地也出現不明感染源個案，等於台灣一周內出現三起不明感染源，已符合疫情警戒第三級條件。衛福部長陳時中 今出席衛環委員會接受媒體採訪時，未否認基隆再傳出不明感染源確診個案，僅表示下午記者會說明，他不斷強調「台灣已經進入到一個嚴峻的階段」這不是開玩笑的。

指揮中心指揮官陳時中昨宣布，「疫情已進入社區感染」，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級，禁止百人以上室內集會，全台醫院及長照機構一律暫停探病，不過，即將於15、16日登場的國中會考不停辦，但家人親友不能陪考。

行政院長蘇貞昌昨天上午急赴指揮中心開會，會前受訪時說，「台灣疫情有新的變化」，這一年多在全國齊心合力下防疫做得很好，但因為時間久了，大家有些鬆懈大意，呼籲「全國同胞該收心了」。

對於這次危機，新光醫院感染科主治醫師張藏能說，「防疫是破功了」，民眾皮應繃緊一點，未來一周為重要關鍵，若持續增加不明感染原因個案，那就大事不妙。

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民說，「多點爆發已經出去，病毒一爆出去，通常就收不回來了。」前疾病管制局長蘇益仁表示，「沒足夠疫苗可打是台灣現在最大的問題！」蘇益仁說，現在許多國家疫苗施打率甚至已達三、四成，「台灣已經喪失黃金時機」。

這六名不明感染源確診者包含兩起社區感染，一為宜蘭羅東遊藝場群聚，五人染疫，四女一男；另一為新北蘆洲個案（案1203）。陳時中初步研判，這六例與華航機師群聚感染無關。

羅東遊藝場群聚案指標個案為1202，本國籍30多歲女性，於宜蘭縣羅東鎮「銀河百家樂」遊藝場擔任大夜班工作。5月9日出現發冷、全身無力、咳嗽、發燒等症狀，至醫院就醫及採檢並確診。

另三名個案（案1208、案1209、案1211）則為指標個案的女同事，年齡介於10多歲至40多歲；另一個案（案1210）為遊藝場常客，30多歲男性，5月9日有咳嗽、腹瀉等症狀。

陳時中表示，指標個案跟案1211均在5月9日當天前後至同一家醫院就醫，醫師警覺性相當高，在得知同一工作場所出現兩名疑似個案，立即通報並採檢，才能在第一時間確診。衛生單位已匡列指標個案同住家人、同事及常客等37人為居家隔離對象，進行採檢。目前已採35人，四人陽性確診，17人陰性，14人檢驗中。