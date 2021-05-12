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疫情警戒提升 藝文展演停辦 謝師宴爆退訂潮

台灣新聞組／台北12日電
新北市環保局針對公共區域消毒。（記者王敏旭／攝影）
新北市環保局針對公共區域消毒。（記者王敏旭／攝影）

疫情警戒提升至第二級，藝文展演、各飯店及連鎖餐飲首當其衝，文化部昨宣布即日起至6月8日加強藝文場館防疫措施，室外500人以上、室內100人以上藝文展演活動原則停辦，若能採梅花座、全程配戴口罩、實聯制，得提防疫計畫報請核准演出；觀眾申請退換票可免手續費，針對表演團隊票房損失將另訂補償辦法。

聯合數位文創經典法文音樂劇「鐘樓怪人」原定在高雄衛武營歌劇院、台北流行音樂中心的演出延期；5月21日在北流舉辦的「BBC藍色星球2台達50影像音樂會」、5月29日在台北國際會議中心舉辦的「西洋金曲音樂會」均延期。

紙風車劇團受影響場次共29場。國家兩廳院至少影響64檔、86場節目、近5萬人次。故宮2月16日南院馬拉松、18日北院三希堂開幕表演延期。

飯店業者表示，由於6月進入謝師宴及結婚旺季，宴會廳衝擊最大，像是台北君悅酒店昨天就收到十場延期需求，也有數場謝師宴直接取消，惟目前延期的多為會議或謝師宴，婚宴暫未受影響。包含超商及量販業者也都宣布暫停試吃、試飲活動，並持續嚴格執行防疫消毒措施。

北台灣疫情連環爆，除指揮中心頒布的禁令，北北基宜四縣市都有加碼措施。新北市蘆洲、新莊、五股各級學校6月8日前不對外開放，全市學校校際交流、戶外教學、畢業旅行暫停；雙北同時宣布加強八大行業臨檢以落實實聯制；宜蘭全縣親子館停止開放、長青共餐改為取餐和送餐；基隆各校畢旅延後。

各縣市受影響的活動 製表／本報記者
各縣市受影響的活動 製表／本報記者

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