為獲疫苗 台友邦宏都拉斯擬在中國設商務辦事處

我友邦、中美洲國家宏都拉斯10日表示，將透過2018年與我斷交的鄰國薩爾瓦多，協助購買中國新冠肺炎疫苗。（美聯社）

台灣 友邦宏都拉斯總統耶南德茲（Juan Hernandez）昨天表示，為了取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗 ，宏都拉斯可能在中國 設立商務辦事處。

中美洲國家宏都拉斯與中國沒有外交關係。宏都拉斯表示，有意透過墨西哥、智利、阿根廷或2018年與台灣斷交的鄰國薩爾瓦多取得中國疫苗。

宏都拉斯衛生部10日晚間在推特上說，「薩爾瓦多將幫助我們打破地緣政治的封鎖，能從中國購買疫苗。宏都拉斯將盡可能為人民付出一切購買疫苗」。

外交部發言人歐江安表示，外交部已掌握相關情形，宏都拉斯尋求各種管道取得疫苗，她也表示疫苗取得是人道議題，不應該淪為政治操作的工具，台灣政府反對任何一方以隱含附帶條件的方式提供疫苗。

外電報導指出，宏都拉斯是台灣15個邦交國之一，而台灣在全球邦交國最多的地方就位於中南美洲，包括瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜和巴拉圭。

中國研發出新冠疫苗後，積極推展疫苗外交，多達11個中南美洲國家都已陸續收到中國贈送的疫苗，包括阿根廷、智利和秘魯等，但與台灣邦交的國家均未收到。

路透報導，耶南德茲對富有國家儲藏疫苗感到失望。他表示，已要求台灣說服美國分享所儲藏的疫苗。