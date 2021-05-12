華航清零3個月 估衝擊2成貨運運能

指揮中心宣布「華航清零計畫2.0」，估計最多衝擊兩成華航貨運運能。(本報資料照片)

因應染疫風暴擴大，指揮中心要求華航執行「清零計畫2.0」，交通部民航局昨說，因分批召回居家檢疫，預計前後需耗時三個月完成。民航局還說，未來所有航空公司機組員防疫 將透過民航局、業者、機組員三級機制加強監理。

外界憂心華航清零恐影響台灣 貨運命脈，交通部長王國材昨說，華航董事長謝世謙估算，最多衝擊兩成華航貨運運能。指揮官陳時中 表示，已與華航詳細磋商，運量也可維持八到九成。

陳時中指出，華航1261位機師都已採檢，確診個案都已公布，另有18人在國外休長假或留職停薪，機師清零部分暫告結案。

至於後艙機組員有175人在勤務中、僅居家檢疫五天者共480人，屬於「風險組」。長時間沒飛且已在社區中的有200人，以及從諾富特旅館撤離至集中檢疫所大約80人，總共近300人屬於「安全組」。兩組成員不能相互接觸、禁止混編派飛。

不具名華航機師說，很多人還不知道自己隸屬哪組；也有機師擔心清零計畫耗時三個月，如隔離不確實，重返飛航可能又會增添風險。

民航局說，未來無論國籍或外籍航空公司機組員的防疫工作，均將採三級制落實。第一級是機組員自律，在居家檢疫與自主健康管理期間需遵守規定；第二級是公司積極管理督導；第三級是民航局監督跟查核。目前機組員違反規定，處罰個人，航空公司未善盡管理督導之責，則處罰公司，未來將更嚴格執行。

其中有關機組員居家檢疫，現由民航局、航空公司與警政機關透過指揮中心設定的電子圍籬系統共同監督。交通部常次祁文中說，前天已拍板機組員資訊會進民政系統，近日會啟動，由村里長或村里幹事提供協助。