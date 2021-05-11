我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

滿級生棄台大醫選獸醫系 校方說緣由：他擇其所愛

記者潘才鉉／台北11日電
台大醫學系二度出現缺額，讓校方驚訝不已，據說該學生選擇的第一志願為台大獸醫系。圖為台大校門口。(本報資料照片)
台大醫學系二度出現缺額，讓校方驚訝不已，據說該學生選擇的第一志願為台大獸醫系。圖為台大校門口。(本報資料照片)

台大個人申請日前放榜，正取1639生、備取1102人次，醫學系也罕見一名缺額，據了解，該名學生的第一志願並不是醫學系而是台大獸醫系。國立師大附中校長秘書柯冠銘證實，該名滿級分學生，是依照心裡的聲音擇其所愛，在和父母討論後就選擇內心的想法。

台大個人申請第二階段放榜，台大表示，由於校內自前年開始實施聯合分發制度，學生需填寫志願序，屆時若高志願序獲得正取，將重複占缺的名額釋放出來，讓排序於後的考生能提前從備取遞補為正取，或是備取名次往前。

今年一名考生雖獲台大醫學系正取，但由於其將志願序填為第二，因此優先錄取第一志願後，該生所排序的第二志願台大醫學系則缺額釋出。

台大註冊組主任李宏森表示，該名考生來自明星高中，將醫學系列為第二志願，目前已經成功分發到同校另一科系，據了解，該學生的第一志願是台大獸醫系。

國立師大附中校長秘書柯冠銘證實，該生為校內傑出學生，依照心裡的聲音擇其所愛，父母、學校均尊重學生選擇，並且該學生在校表現非常認真，事情在網路上傳開之後，他也有點嚇到，有網友罵說會後悔，無論如何學校老師都支持他的選擇，會鼓勵他不要困擾、網路評論不要看。

上一則

台電子遊樂場5人確診 疑群聚感染匡列30人隔離

下一則

黑白集／鄭運鵬 未選市長先學卸責

延伸閱讀

達福僑界急難救助協會 5•1線上講座談失智症

達福僑界急難救助協會 5•1線上講座談失智症
專家：搭機染疫風險 和上餐館堂食一樣高

專家：搭機染疫風險 和上餐館堂食一樣高
自爆打完AZ疫苗頭痛發燒 柯文哲：不打會變政治事件

自爆打完AZ疫苗頭痛發燒 柯文哲：不打會變政治事件
未接種疫苗者 面臨更大染疫風險

未接種疫苗者 面臨更大染疫風險

熱門新聞

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01
七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會。（中央社）

怕觸怒北京 G7挺台語調降Key…「強烈」不見了

2021-05-07 02:29
前美國國防官員包士可。(取自GTI官網)

前美官員：北京若出兵 華府應承認台灣

2021-05-04 17:02
富比世公布2021年台灣50大富豪榜，商宏福實業創辦人張聰淵以138億美元位居第一。 擷自網路

富比世2021台灣50大富豪榜 「鞋王」張聰淵躍居首富

2021-05-06 17:26
群聚再擴大 華航機師及諾富特飯店群聚風暴擴大，累計28人確診。諾富特飯店本館門口除了上鎖，還擺上交通錐。（記者鄭超文／攝影）

打過疫苗還確診 華航群聚足跡遍雙北 北北桃宜禁探病

2021-05-05 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播