滿級生棄台大醫選獸醫系 校方說緣由：他擇其所愛

台大醫學系二度出現缺額，讓校方驚訝不已，據說該學生選擇的第一志願為台大獸醫系。圖為台大校門口。(本報資料照片)

台大個人申請日前放榜，正取1639生、備取1102人次，醫學系也罕見一名缺額，據了解，該名學生的第一志願並不是醫學系而是台大獸醫系。國立師大附中校長秘書柯冠銘證實，該名滿級分學生，是依照心裡的聲音擇其所愛，在和父母討論後就選擇內心的想法。

台大個人申請第二階段放榜，台大表示，由於校內自前年開始實施聯合分發制度，學生需填寫志願序，屆時若高志願序獲得正取，將重複占缺的名額釋放出來，讓排序於後的考生能提前從備取遞補為正取，或是備取名次往前。

今年一名考生雖獲台大醫學系正取，但由於其將志願序填為第二，因此優先錄取第一志願後，該生所排序的第二志願台大醫學系則缺額釋出。

台大註冊組主任李宏森表示，該名考生來自明星高中，將醫學系列為第二志願，目前已經成功分發到同校另一科系，據了解，該學生的第一志願是台大獸醫系。

國立師大附中校長秘書柯冠銘證實，該生為校內傑出學生，依照心裡的聲音擇其所愛，父母、學校均尊重學生選擇，並且該學生在校表現非常認真，事情在網路上傳開之後，他也有點嚇到，有網友罵說會後悔，無論如何學校老師都支持他的選擇，會鼓勵他不要困擾、網路評論不要看。