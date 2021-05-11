自備環保杯 外帶折扣可望變多

台灣一次性飲料杯使用氾濫又沒做好回收，容易流入海洋影響生態。(圖：綠色和平提供)

台灣 環保署10年前曾調查，全台連鎖飲料店、速食店或便利商店每年使用15億個一次性飲料杯，但近年珍珠奶茶等手搖飲更盛行，「人手一杯」喝完即丟，僅1/10消費者會自備環保杯。環保署今年重啟調查，發現一次性飲料杯使用量顯著增加，下半年將提出減量措施，調升自備環保杯優惠金，並督促各縣市長期推動循環杯。

環保署2011年公告一次用外帶飲料杯源頭減量及回收獎勵金實施方式，強制要求茶飲料、咖啡 店、便利商店、速食店等業者提供自備飲料杯折扣優惠，目前規範650CC以下至少要提供台幣一元優惠，650CC以上為兩元，優惠費率10年來未調整。

環保署盤點，便利商店多數提供3元優惠給自備環保杯的消費者，優於法令要求，大型連鎖咖啡店更有5至10元，但是，一次性飲料杯用量最大的手搖飲料店多半只有1至2元優惠，誘因有限，每10個消費者因而只有1人自備環保杯。

環保署說，今年將加強推動一次性飲料杯減量政策，第一就是要增加自備環保杯的優惠金，希望提升民眾自備環保杯的意願，目前正在跟相關業者研商，預計下半年預告草案。

至於不少縣市曾在市集、園遊會、馬拉松 等活動使用「循環杯」，不過都是短期、小區域的推廣活動，整體減量效果相當有限。環保署說，今年將輔導地方推動長期、持續性的循環杯租賃活動，像是便利商店、商圈或學校周遭店家，而不只是用在短期活動，台北市、新北市、桃園市、台南市已著手規畫，澎湖、金門、綠島、蘭嶼等離島也會研擬，希望未來逐步擴展到更多縣市。

環保署表示，10年前調查全台每年約使用15億個飲料杯，主要是針對連鎖店家等列管商店，今年調查對象擴大，納入非連鎖店家、攤商甚至夜市，希望掌握更具體的全國一次性飲料杯使用量，目前已初步統整相關數據，月底公布調查結果。