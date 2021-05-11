國軍豬肉「洗產地」 國防部改口：廠商違規

軍中被爆出食用美國豬，國民黨促國防部道歉。（記者葉信菉／攝影）

國軍副食出現「外包標台豬，內裝標美豬」的加工肉排，國防部 和衛福部原都稱此做法符合標示規定，但遭外界質疑「洗產地」，昨在立委追問下，國防部坦承該廠商違規，已將該貨品下架管制。國民黨 主席江啟臣批評，「政府背叛了國軍，也背叛了台灣 豬農」；國民黨立院黨團書記長鄭麗文憂心，國防部都能跳票，萊豬恐早已流到校園。

國民黨立委馬文君昨在立法院外交及國防委員會質詢時說，該廠商在進口萊豬前就已和國防部簽約，當時的「服務意向書」表明使用台灣豬，但開放萊豬進口後，廠商在執行合約中以國產豬價格上揚為由改為美豬，國防部還同意。國防部聯四次長黃佑民澄清，廠商未向國防部呈文，但清查後發現確實簽訂合約時的品質規格表有所變更，已下架管制。

國防部長邱國正強調，國軍副食仍是以國產豬為主，並沒有說因為開放所以刻意使用美豬，而因為去年初就簽約，依照合約在走。對於立委指國防部暗自放水，邱國正強調不可能有這種舉動，否則他願受法律審視。

江啟臣表示，政府開放萊豬時曾保證校園不吃、退輔會不吃、警察不吃、體育選手不吃、長照機構不吃，結果卻是說一套做一套，也說明政府對國軍的承諾可以跳票，對豬農承諾可以跳票，那其他的承諾將有隨時變動、都有跳票的風險，「今年8月28日的反萊豬公投，是人民最後反抗的機會。」