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因應戰場特性 國軍改制作戰區 指揮官將不再限陸軍

記者洪哲政／台北11日電
國軍未來各作戰區指揮官，將如同一位協同三軍作戰的「聯參小總長」。（本報資料照片）
國軍未來各作戰區指揮官，將如同一位協同三軍作戰的「聯參小總長」。（本報資料照片）

本報系昨天報導，明年1月起國軍軍團將改制作戰區。國防部長邱國正昨在立院備詢時證實，因應聯合作戰需求，正推動澎湖、花東指揮部，第六、八、十軍團，改銜為第一至五作戰區。他同時表示，因應台澎各作戰區不同的戰場特性，「當中作戰區的指揮官，不再界定就是陸軍」；而未來各作戰區指揮官，將如同一位協同三軍作戰的「聯參小總長」。

國防部長邱國正10日在立法院證實，推動軍團改制為作戰區。（記者黃義書／攝影）
國防部長邱國正10日在立法院證實，推動軍團改制為作戰區。（記者黃義書／攝影）

邱國正並證實，大陸山東號航空母艦與隨行至少三艘艦艇，現自南海水域正向北移動，國防部嚴密監控中。

邱國正昨天率官員列席立法院外交及國防委員會，專案報告「國軍服裝供售站及副食供應站執行現況暨現地實務驗證」，並備質詢。

針對軍團改制作戰區，國民黨立委陳以信質詢表示，這是一個大型軍事改革，改變影響非常大，各作戰區原以陸軍為主，未來作戰區可能由各軍種將領擔任指揮官，以聯兵旅方式作戰，整個編裝概念都會變，軍令系統會否成為雙軌，國防部必須盡早研擬。

民進黨立委王定宇也表示，軍團是源自過去「大陸軍主義」，因應台灣各作戰區不同特性，如花東應敵可能要以海軍為主，各戰場不一定由陸軍將領出任指揮官。

邱國正表示，作戰區改了名字，目的是便於平戰結合的聯合作戰概念，作戰編組平常就要編成；而作戰區的指揮官，不再界定是陸軍。他肯定未來作戰區指揮官不見得都是陸軍將領的說法。

邱國正指出，作戰區的概念，一語道破就是要發揮聯合作戰；至於編組，正研議當中，事實上以往也曾經有過，如南部作戰區能否由陸戰隊出任指揮官，「這是有原因的」。他已要求所屬幕僚研討，要求一定要有配套，如副指揮官也要有軍種協同考量；但這部分還需要兵推驗證，目前還沒有定論。

邱表示，國軍作戰區概念基本上已行之有年，但要落實，就從此刻開始，明年開始推動改成作戰區後，作戰區指揮官要成為一個「聯參的小總長」，以這個概念去推動工作，「國防部會跳出來，按部就班努力讓各軍種密切配合此案，相信會有成果」。

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