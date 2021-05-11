確診再+4！清零2.0啟動 華航陸續停飛14天

指揮中心10日公布華航清零計畫2.0，前艙機組員全數召回檢疫，後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，也要全數檢疫14天。圖為執勤完的華航機組員。(記者季相儒／攝影)

華航、諾富特群聚擴大，昨新增四名確診個案，包括一名機師、一名諾富特司機，以及日前確診機師的兩名家人；指揮中心宣布緊急對華航啟動「清零計畫2.0」。

指揮官陳時中 說，華航機師染疫已屬於多重病毒侵犯，只能採用大規模檢疫，讓機組員與社區區隔，擔心內部有尚未察覺的傳播鏈，因此改變計畫，新措施等於是讓華航「陸續停飛14天」，對航空業和機組員生活造成很大影響，「是痛苦的決定」。

現階段華航已有300多名機師在居家檢疫中，若執行清零計畫2.0，估計影響人數持續攀升，華航幾乎形同停擺半個月。華航說，規畫將空勤組員分組，陸續安排進入居家檢疫14天，並非全面停飛。

風險組、安全組禁混飛

陳時中說，「清零計畫2.0」包含前艙機組員全數召回檢疫，入境全至集中檢疫所；後艙機組員曾派飛長程航班或有接觸風險組機組員，全數檢疫14天；目前約90名機組人員在集中檢疫所中，回社區須檢疫滿14且採檢陰性。另外，要求風險組與安全組不得混飛。

昨天確診的案1187，4月20日至22日曾執勤至美國 ，4月25日接受機師專案採檢為陰性，5月2日與案1183搭乘同一部車。5月6日發燒僅自行服藥未就醫，5月8日匡列為案1183的居家隔離接觸者，同日因發燒由衛生單位安排就醫採檢，昨天確診。

陳時中說，研判搭車時談話或環境病毒造成傳播，列為本土個案的可能性高，但等整體圖像更清楚再判定，暫列感染源調查中。

案1186為40多歲的接駁車司機，4月23日至28日間曾分別接送兩名確診飯店員工。這位司機後配合旅館 清空計畫前往集中檢疫所，採檢為陰性，但在集中檢疫所時發燒、咳嗽及腹瀉，安排就醫採檢確診，昨天確診。

至於案1186的傳染源，陳時中表示，雖追蹤到與案1128和1129的接觸史，但不排除在飯店內部被感染。

截至昨天為止，華航、諾富特群聚累積35人確診，包括13名機師，1名空服員，6名諾富特員工及1名飯店外包商，共八起家庭群聚有14位家人被感染。