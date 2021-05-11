台灣疫情風雲變色 衛生所爆搶打疫苗排隊潮

公費疫苗接種對象10日開放第七、第八類，即軍人、軍事機關及國安單位文職人員與65歲以上長者施打，接種疫苗民眾極為踴躍。(記者侯永全／攝影)

衛福部昨起開放第七類「軍人」與第八類「65歲以上長者」接種新冠肺炎公費AZ疫苗 ，近日疫情 風雲變色，醫院出現搶打熱潮，南投衛生所還出現排隊人潮；台東有老人家說，本無施打計畫，疫情不斷擴大，「還是接種比較安心」。

外界擔心「疫苗不夠打」、「第二劑是否能順利接上？」衛福部次長薛瑞元指出，還是希望在效期內打完；昨天接種者，第二劑接種時間在7、8月，屆時有更多AZ疫苗抵台，不用擔心打不到。

年初指揮中心公布台灣採購莫德納 疫苗505萬劑，預計於5月到貨，但薛瑞元昨天表示，5月到貨有可能，但比較沒有把握，希望6月以前可以到貨，因許多第一線醫護在等莫德納疫苗、AZ疫苗施打率不高，到貨後採同樣接種優先順序排定施打，尚未決定是否開放自費。

桃園市長鄭文燦說，因應接種疫苗範圍擴大，市府將全市十家大型責任醫院、13區衛生所納入可施打院所，已有1萬3000人施打。

「有打疫苗總是多一層保障」，昨到台中童綜合醫院接種的老人說，打了比較安心。南投衛生所湧入老人搶打，出現排隊人潮。

一名20多歲女子接種隔天曾出現不適，後得知懷孕且產檢皆無胎心音，經同意後接受流產處置。指揮中心發言人莊人祥表示，目前國際文獻並無死胎與疫苗接種相關的資料，接種疫苗與死胎因果關係待釐清。