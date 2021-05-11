新聞評論／蘇誇「有政府會做事」 諾富特出事卻踢皮球

行政院長蘇貞昌（前右）11日視察中央流行疫情指揮中心。(中央社)

華航諾富特群聚感染持續延燒，昨天又添機師員工等四例。早在2月即有民眾檢舉諾富特一館有「混住」情形，兩個月來公文還在旅行，疫情已先一步抵達，陳時中 竟稱「公文不會跑得比病毒快」。諾富特一館從未申請做為防疫旅館 ，竟收客長達200多天，近日才遭桃園市府開罰100多萬元台幣。行政院長蘇貞昌去年高調自詡「有政府會做事」，如今已鴉雀無聲了。

看看這個「病毒和公文賽跑」的故事，過程不可思議。指揮中心接到民眾檢舉諾富特「混住」問題後，衛福部發文向桃園市府詢問，桃園答稱諾富特僅「二館」申請作為防疫旅館，「一館」並未申請。桃園市府隨後發文民航局要求調查，民航局再發文諾富特詢問；諾富特回稱，一館的七、八樓提供給外籍航空公司機組人員使用。公文旅行最後一站，諾富特4月15日答覆民航局，七、八兩樓將收回做為華航機師防疫宿舍，不作防疫旅館之用。但每一關都還來不及處理，五天後，諾富特就爆發了群聚感染。

對於這個21世紀防疫版的「龜兔賽跑」故事，許多民眾覺得不可思議。有人問，「為什麼不打電話，不是快得多？」然而，對於無意解決問題的行政官僚，會有人想到用電話溝通嗎？最好的辧法是陳時中邀桃園市長鄭文燦和華航董事長一同赴現場視察，會商一下，頂多幾天就能解決，但連陳時中都大方承認「公文不會跑得比病毒快」，還有誰會在乎補漏的問題？

可笑的是，諾富特出了事，各方馬上互推責任，誰也不認帳。陳時中立馬推給桃園，說這是「地方權責」；鄭文燦則辯稱，「一直都是中央在管」。至於交通部旗下負責督導華航的民航局、督導旅館的觀光局，則若無其事地在一旁裝傻。直到火燒大了，新任交通部長王國材才發出聲音，說「三方面都要檢討」。試問，所謂「有政府、會做事」，就只有這種踢皮球的本事嗎？

去年蘇內閣發出「有政府會做事」的豪語，原因是政府一整年只集中全力做「口罩實名制」和「三倍券」兩件事，便志得意滿而忘形。儘管台灣防疫成績做得不錯，但其他治安、食安、毒品防治等需要跨部會合作的工作，都被擱置或荒疏；包括防疫下半場最重要的疫苗採購，也因派系介入而得不償失。如今防疫工作進入長期化作戰階段，行政體系欠缺規畫、協調失序、效率不彰、推諉卸責的問題，就一一浮上檯面，再也難以遮掩。

在諾富特群聚事件發生後，桃園市府宣布要對諾富特讓一般旅客和檢疫機師「混住」開罰，但罰金僅3000元到1萬5000元，這個數字簡直低到荒謬。先前指揮中心對一些隨意趴趴走的居家檢疫者，一開罰就是百萬元；為何對一家造成群聚染疫的飯店，卻開出「蚊子叮牛角」般的罰金？可笑的是，諾富特如此違規營運，已經200多天了；這紀錄正是對蘇內閣自詡「有政府、會做事」口號的冷酷嘲諷。

諾富特群聚感染並非偶發事件，它反映了中央防疫指揮的色厲內荏，也暴露整個行政體系協調分工的鬆散失靈。最畫龍點睛的情節是，兩團70人的旅客申請桃園市府的旅遊補助4月下旬住進諾富特，沒人告訴他們那是防疫旅館。兩天後諾富特爆發群聚事件，團員主動打電話詢問，才收到必須居家隔離的通知。這麼「會做事」的政府，真令人瞠目結舌。