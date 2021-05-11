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新清零計畫 真能堵華航群聚2.0？

記者 楊雅棠
指揮中心10日公布，案1187曾到餡老滿南港店用餐，該店隨即消毒關店一日，大樓也請清潔人員到場消毒。(記者余承翰／攝影)
指揮中心10日公布，案1187曾到餡老滿南港店用餐，該店隨即消毒關店一日，大樓也請清潔人員到場消毒。(記者余承翰／攝影)

華航機師染疫案，從4月20日出現案1078、1079兩名機師開始，疫情火勢一直無法撲滅，至今延燒21天。指揮中心啟動「清零計畫2.0」，大規模檢疫機組員，且檢疫滿14天才可列為安全組。指揮中心除了要避免重蹈覆轍外，現在更該思考，清零之後如何確認派飛後仍「安全」，避免發生「華航、諾富特群聚2.0」。

先前指揮中心不顧外界質疑，將桃醫醫療大樓依風險等級分為紅黃綠區，並將風險相對低的綠區病房病人等列為自主健康管理者，直到綠區出現確診者，才擴大將全棟醫療大樓列為紅區。

這次華航、諾富特群聚案猶如桃醫翻版。一開始時，外界已質疑這些機師都曾住過諾富特飯店，飯店恐成傳播點時，指揮中心卻一再強調檢視過飯店環境，除負責採檢的房間通風不夠好，並無其他可挑剔之處。直到飯店員工確診，才在隔天一大早，清空所有飯店員工和住客到集中檢疫所。

外界也一再質疑，是否該針對除機師外的機組員進行匡列，指揮中心僅將擴大採檢專案擴及1000多名機師，未針對可能有模擬機接觸，或是其他環境接觸者的機組員進行匡列，甚至忽略密閉空間的接觸者，恪守引以自豪的「精準防疫」策略，僅發病前兩天的接觸者列為居家隔離。

指揮中心忽略機師從世界各地飛回台灣，在這起事件中造成多點感染源，不僅難以確認發病日的起算期，也難以掌控傳播鏈的途徑。直到個案一個一個冒出，才終於決定將檢疫對象從只針對前艙的機師，擴大到包括後艙機組員，並將居家檢疫期延長到14天。

這些機組員不可能就此不飛，派飛之處也不是另一個無疫無病的地球，不會因此變得安全。「清零計畫2.0」上路後，如何確保所謂安全組仍可「繼續保持安全」，是接下來思考的重點。何況華航群聚感染源不止一處，面對目前仍找不到的隱形傳播鏈，指揮中心若還是用老方法匡列，疫情恐怕仍會出現破口。

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