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華航貨運優先 保障產業命脈

記者彭宣雅、董俞佳／台北11日電
華航、諾富特群聚又新增一名機師染疫。（本報系資料庫）
華航、諾富特群聚又新增一名機師染疫。（本報系資料庫）

中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨日宣布，對華航啟動清零計畫2.0，所有機師與飛長程航班的後艙機組員必須全部分組檢疫14天；華航表示航班調度以貨運為優先，保障產業命脈。

華航說，將全力調派可用人力，依人力狀況檢視航班，適當因應及安排可飛班次，目前客、貨運航班都還在調整中，調度航班以貨運航線為優先，短時間內台灣進出口運能縮減，將影響貨物運送時間，部分航班會取消載客，華航將在有限條件下，兼顧防疫要求，並考量空勤組員身心平衡。

針對「華航清零計畫2.0」，桃園機師工會表態支持，理事長李信燕說，由於還有一些確診機師感染源不明，機組員現在工作身心壓力都很大，先前的採檢方式仍可能產生交叉感染情形，14天居家檢疫完全不派飛才可完全清零，這也是保護機組員的作法。

一名不具名機師說，現階段華航已有300多名機師居家檢疫中，若執行「清零計畫2.0」，機師、機組員居檢人數勢必向上攀升，華航在貨運占比吃重，現階段都已難以營運，若居檢人數擴大，不僅貨運可能停擺，也可能會引起股市波動，但站在防疫角度上，「必須痛這麼一次」，只是對經濟來說，「會很痛就是了」。

此外，有機師透露，華航現在也在抓瞎，現階段並沒有任何反應，尚未特別跟員工宣布，有可能剛剛已完成五日檢疫出關的機師，還可能再重新被抓回去檢疫14天，機組員都在等待消息中。

防疫 台灣 陳時中

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