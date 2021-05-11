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創新高 台大畢業生 每3人1人延畢

記者馮靖惠／台北10電
台大每三人就有一人延畢，且以文學院延畢率最高。(本報資料照片)
台大每三人就有一人延畢，且以文學院延畢率最高。(本報資料照片)

6月是畢業季節，但不少大學生選擇延畢。教育部統計，延長修業年限的大專生幾乎逐年增加，2020學年度已達4萬9000多人，創歷年新高。其中，台大每三人就有一人延畢，且以文學院延畢率最高，達四成五；學校分析，主要是文學院部分學系要求修習外系當成輔系，學生也希望能學習跨域專長。

教育部統計資料顯示，2002學年度大專校院學士班以下有3萬5000多名學生延畢，到了2020學年度飆升至4萬9000多人，創歷年新高。若以每年約22萬名大專畢業生計算，等於平均每四位畢業生中一人延畢。

台大2020年日間學士班申請延畢人數為1280人，若以每年大四加上大五、大六學生數約4000人來看，等於每三人一人延畢。文學院研修生205人，占整體大四生四成五，是全校延畢率最高的學院；工學院和法律學院研修生比率僅占一成多，是最少的學院。

台大教務長丁詩同指出，延畢原因主要還是爭取完成雙主修和延長一年報考硏究所，也有許多人因課業必須延畢。通常畢業後立即可找到學士級工作的學院或學系，有較多學生準時畢業。

成大延畢生約占畢業人數兩成二，校方分析，近七成五延畢生是畢業學分未修滿，次為修讀雙主修。

清華大學每年大學部延畢生比率也有兩成。

教育部高教司長朱俊彰說，2020年延畢人數較上一年微幅成長原因包括：因畢業學分未修滿、修讀雙主修、修讀教育學程、修讀輔系跟跨校學位等；因未通過畢業門檻、因出國學習而延畢人數則大幅下降。

朱俊彰也表示，教育部2018年推動高教深耕計畫及修正發布學位授予法以來，引導大學校院建構跨領域學習環境，鼓勵學生跨領域學習，從深耕成果可見學生參與及修畢跨領域課程人次均成長。

教育部

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