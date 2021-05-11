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台北動物園5年死811隻 上百隻死因不明

記者潘才鉉／台北11日電
北市立動物園兩隻白手長臂猿，分別於今年2月6日、2月22日接連遭毒蛇咬傷致死。(圖：台北市立動物園提供)
北市立動物園兩隻白手長臂猿，分別於今年2月6日、2月22日接連遭毒蛇咬傷致死。(圖：台北市立動物園提供)

台北市立動物園先前屢屢發生動物脫逃，遭批評管理失當，北市議員耿葳更質疑，動物園自2016年至今，死亡動物數高達811隻，其中不乏蒙古野馬等珍貴稀有物種，其中死因第一名為循環系統疾病；第二名死因則是「其他」，議員轟，上百動物死因不明，呼籲動物園應建立死亡鑑定第三方認定機制。

耿葳表示，動物園這5年來，已有8百多隻動物死亡，其中被列為「其他」原因死亡的動物，居然高達111隻，議員質疑，動物園難道有不可告人原因，否則死因怎會寫上「其他」，至於死因第三名則為「創傷」。

動物園長劉世芬表示，園內每隻動物死亡都需經台大專業人員協助解剖，由專業科系師生寫出病因，動物死亡分類為18個項目，在18個項目外的死因紀錄則為「其他」。至於「創傷」，舉例而言，可能像白鼻心闖進把鳥嚇死。

耿葳表示，台大獸醫院的權威無庸置疑，但最大問題仍出在動物園，當台大獸醫院將動物死因交給動物園後，動物園有沒有再邀相關專家學者，針對圈養環境、飼養方式跟死亡原因一起交叉檢討。

議員表示，如果動物死亡原因是被其他動物嚇死，是不是代表圈養環境的安全性有問題？劉世芬則回應，動物園每年也會邀台大專業師生一同對動物死因分析和檢討。

另，耿葳也指出，動物園和台東池上牧野度假村簽訂分散養殖計畫，將稀有物種送到度假村，其中珍稀動物「蒙古野馬」，竟在2020年遭安樂死。

台東池上牧野度假村表示，動物近親繁殖太多會導致基因弱化，蒙古馬的安樂死也是由北市動物園的獸醫師到場執行。

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