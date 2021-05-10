黑白集／機師接種卻染疫 指揮中心到底要如何解釋？

華航群聚事件連爆，讓各界質疑台灣防疫出現破口。圖左為中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報資料照片）

最新確診的華航機師案1183，九天前打了疫苗 ，卻依然染疫，好離奇。但他並非台灣 第一個打疫苗後仍確診的案例，先前案1153的機師也打過疫苗，並仗著這點在台北市到處趴趴走，還把病毒傳染給同行的空服員。

巧到難以想像的是，指揮中心認為，案1153是上月28日在上模擬飛行訓練時，把病毒傳播給了案1183的教官；而飛行教官是第二天才去打疫苗，已經遲了一步。更不巧的是，前者5月4日確診後，指揮中心從他發病日起24小時匡列接觸者，而兩人在訓練課的接觸恰好相隔25小時，所以教官被略過。結果，教官一中鏢就是兩人確診，他已傳染給妻子。

可見，指揮中心訂下的規則，越來越多漏洞。以24小時為標準匡列接觸者，顯然就是個漏洞，尤其讓確診者自陳發病時間，本來就會有不小的錯差範圍。就如諾富特旅館的管理空窗，民眾檢舉了還不管，官僚作業哪裡跑得過病毒？

連續兩名機師打了疫苗還染疫，必然打擊民眾接種的信心。尤其，兩人都是在三天的隔離檢驗為陰性後，次日出關便去施打疫苗；可見，機師的防疫 檢驗效力有多失真。前一位機師打了疫苗，在12天後確診；第二位機師，則是在接種九天確診。這團迷霧，指揮中心到底要如何解釋？（轉載自聯合報）