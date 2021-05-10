新聞眼／公文釀破口 陳時中竟可如此臉不紅、氣不喘

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（本報資料照片）

中央流行疫情 指揮中心指揮官陳時中 難得展現幽默，民眾早早檢舉諾富特飯店一館有「混住」情形，但在公文的旅行過程中就爆發疫情，陳回應表示「公文確實不會跑得比病毒快」，而台北市長柯文哲受訪反問「這是我們的錯嗎？」陳時中被問及此事答稱「這個想法有炒作新聞之嫌，好險我有看電視」；陳時中反應夠快，只可惜沒有用在防疫 上。

指揮中心日前指出，早在今年2月就有民眾檢舉諾富特一館有「混住」的情況，但公文旅行長達兩個半月未能及時防堵病毒擴散，有專家批評病毒跑得比公文快，讓諾富特成為不定時炸彈釀出疫情。陳時中認為，專家所言是呼籲大家快速處理問題，但他也坦言「公文確實沒辦法跑得比病毒快」，不然就不會這麼難控制。

指揮中心是2月接獲「檢舉」後，立即發文桃園市府，桃園市府回稱諾富特僅二館是防疫旅館，函文民航局；民航局得知諾富特將一館七、八樓，原訂要給華航作為「防疫宿舍」的空間提供給外籍航空公司機組員使用，要求諾富特申請一館七、八樓為防疫旅館，結果諾富特4月15日回覆，一館七、八樓要做為「防疫宿舍」，但疫情於4月20日爆發，諾富特在申請防疫旅館前已持續收住外籍航空機組員，且一館八樓還讓一般旅客入住。

諾富特一館八樓違規混住達的211天裡，2月接獲檢舉到4月下旬爆發情，期間公文往返兩個多月，再慢的病毒也跑得公文快，相關單位及人員明顯怠忽失職，身為指揮官，陳時中怎麼能臉不紅、氣不喘的說「公文確實不會跑得比病毒快」？

如果，指揮中心2月接獲檢舉後就只發文桃園市政府就算收工，那我們過去的防疫成就得來真要算是僥倖；如果民航局接獲桃園市政府的公文後，也是行文諾富特要申請一館七、八樓作為防疫旅館，然後就坐等結案，又怎能期待病毒會放慢速度等待公文？

然而，在指揮中心、民航局之間的桃園市政府，充其量也是居中收公文、發公文，民航局沒動，桃園市政府也沒動，指揮中心更不動，三個不動如山的政府機關，導致外籍航空機組員任意進出諾富特一館，一般民眾也毫無警覺入住與外籍航空機組員混住，受害民眾今天若聽到陳時中說「我沒有怪誰，本來公文就跑比病毒慢，否則疫情也不會這樣肆虐」的話，能不爆氣嗎？

其實，陳時中說沒責怪任何人，病毒就是這麼快，根本有愧指揮官職守，以其位階，就該好好督導民航局、桃園市政府防疫，如果釘得夠緊，諾富特就不敢違法讓外籍機組員入住一館，更不敢讓一般民眾與外籍機組員混住，台北市長柯文哲被堵麥，確實未必是「怒嗆」指揮中心，也有炒作新聞之嫌，因為桃園市政府才是主角，陳時中自以為幽默為桃園市長鄭文燦轉移焦點，但民眾會傻傻分不清楚嗎？（轉載自聯合新聞網）