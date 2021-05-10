陳時中稱公文跑不贏病毒…柯文哲反問：我們的錯？

民眾檢舉諾富特飯店一館有「混住」情形，陳時中（中）回應「公文確實不會跑得比病毒快」，台北市長柯文哲（右）9日受訪反問「這是我們的錯嗎？」。圖為兩人去年同台的場景。（本報資料照片）

華航、諾富特群聚擴大，中央流行疫情 指揮中心日前自行揭露，早就有民眾檢舉諾富特飯店一館有「混住」情形，但公文在「旅行過程中就爆發疫情」。而對於指揮官陳時中 說「公文確實不會跑得比病毒快」，台北市長柯文哲 昨日反問「這是我們的錯嗎？」民眾黨立委邱臣遠則痛批，此案暴露防疫旅館管理漏洞，相關單位互踢皮球、權責不清，是一連串的失職失能造成。

本報系聯合報報導，指揮中心日前揭露早在2月就有民眾檢舉諾富特飯店一館有「混住」情形，衛福部發文給桃園市府政府，桃園再行文給民航局、民航局再行文給諾富特，公文旅行過程中就爆發疫情，遭專家批評「病毒跑得比公文還快」直呼政府慢半拍。陳時中則回應說，公文確實不會跑得比病毒快，否則這個病毒就不會這麼難控制。

台北市長柯文哲昨日出席活動時，被問及怎麼看陳時中的「公文速度一定比病毒慢」的說法。柯文哲表示，「哇，這公文跑得比病毒慢，這是我們的錯嗎？我不曉得？」而在下午指揮中心的疫情說明記者會，陳時中則被問到對柯的回應有何想法。陳時中笑說，「好險我有看電視」，「說他怒嗆或什麼都沒有」，是記者問柯文哲，且柯愣了一下才做回應。

陳時中表示，他昨天講得很清楚，「我沒有怪誰，本來公文就跑比病毒慢，否則疫情也不會這樣肆虐」。當然希望盡量抵禦病毒，但病毒如此細小，防範如此困難。指揮中心沒有責怪任何人，病毒就是這麼快，中央地方合作是很成功的。

另據台北中國時報報導，立法院交通委員會今將邀請交通部、衛福部、內政部專題報告華航、諾富特群聚事件，邱臣遠昨日痛批，此次民航局淪為局外人，過程中至少出現六大破口，尤其民航局沒盡到關鍵的監督管理角色，「國籍航空公司實施機組人員健康管控強化措施作業原則」形同虛設。

邱臣遠表示，華航群聚事件至少暴露防疫六大破口，包括不應將機組員居家檢疫時間減為3+11天、而民航局作為主管機關卻淪邊緣人、國籍和外籍航空機組員及一般民眾在非防疫旅館同層混居、開放一般旅館分層分流收受居家隔離者。此外，諾富特從出現確診者到清空，空窗期長達9天；最後則是疫調資訊不同步，地方無法第一時間啟動作為。