揚棄大陸軍制 結合「平戰一體」 台灣軍團改稱作戰區

軍團改制 變五大作戰區 製表／洪哲政

國防部 長邱國正近期下達軍令，陸軍澎湖防衛指揮部、花東指揮部及第六、八、十軍團，即日起分別改稱為第一至五作戰區，自明年1月1日起，陸軍各軍團全銜將正式廢止。國軍將正式脫離遷台後所遺留最後一個自大陸沿用至今的軍制。

對於軍團軍銜廢止後可能的影響、此舉是否具有政治意涵？國防部昨天表示，有關組織及銜稱調整，尚屬研議階段，國防部不予說明。

知情軍方人士說，軍團是歷史留下來的名稱，運用在台澎防衛作戰已不切實際，國防部此舉是為結合「平戰一體」，但改銜後隊史仍能延續，只是名稱改變。這項命令引發揣測，認為可能衝擊陸軍。

國軍「作戰區」編制，是國軍赴台後因應台澎防衛作戰制定，第一作戰區是陸軍澎湖防衛指揮部「鎮疆部隊」、第二作戰區則為陸軍花東防衛指揮部「正義部隊」、第三作戰區為北部桃園的陸軍第六軍團指揮部「前鋒部隊」、第四作戰區為高雄旗山的陸軍第八軍團指揮部「干城部隊」、第五作戰區則為台中的陸軍第十軍團指揮部「崑崙部隊」。除一至五作戰區外，還有作戰分區，如台北關渡指揮部就稱之為台北作戰分區；蘭陽指揮部則為蘭陽作戰分區。

有將領認為，「軍團」是國軍大陸時期沿用到台灣 的軍制，過去是軍團指揮「軍」與「師」，而今軍與師編制早已廢止，只有陸軍軍團還在，並由陸軍中將擔任指揮官；西部三個主要作戰區，其中兩個作戰區隊徽就是大陸秋海棠圖形。

國防學者支持這項改革，認為有助戰場管理與聯合作戰，中共 解放軍歷次軍改，也是由軍區改為作戰區。

財團法人國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，取消軍團，落實作戰區編制，研判是國防改革需求，與政治無關。實際上主要國家的防區設計都是以作戰區為主，而非以二戰時代的陸軍單位為指揮單元，以符合現代戰場特性。

他說，提高戰場存活力與作戰韌性，各作戰區可視為 「去中心化」的作戰序列，一旦衡指所等指揮中心失聯，則各作戰區可接續指揮或獨立接戰，加上新設立的 「防衛動員署」強化的動員機制可直接支援作戰區，指揮官將可發揮最大的作戰持續力。