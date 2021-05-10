我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美3270萬人確診 45.8%已接種一針

報告：仇亞案件多 華人受害者近半 加州占40%最嚴重

揚棄大陸軍制 結合「平戰一體」 台灣軍團改稱作戰區

記者洪哲政／台北10日電
軍團改制 變五大作戰區 製表／洪哲政
軍團改制 變五大作戰區 製表／洪哲政

國防部長邱國正近期下達軍令，陸軍澎湖防衛指揮部、花東指揮部及第六、八、十軍團，即日起分別改稱為第一至五作戰區，自明年1月1日起，陸軍各軍團全銜將正式廢止。國軍將正式脫離遷台後所遺留最後一個自大陸沿用至今的軍制。

對於軍團軍銜廢止後可能的影響、此舉是否具有政治意涵？國防部昨天表示，有關組織及銜稱調整，尚屬研議階段，國防部不予說明。

知情軍方人士說，軍團是歷史留下來的名稱，運用在台澎防衛作戰已不切實際，國防部此舉是為結合「平戰一體」，但改銜後隊史仍能延續，只是名稱改變。這項命令引發揣測，認為可能衝擊陸軍。

國軍「作戰區」編制，是國軍赴台後因應台澎防衛作戰制定，第一作戰區是陸軍澎湖防衛指揮部「鎮疆部隊」、第二作戰區則為陸軍花東防衛指揮部「正義部隊」、第三作戰區為北部桃園的陸軍第六軍團指揮部「前鋒部隊」、第四作戰區為高雄旗山的陸軍第八軍團指揮部「干城部隊」、第五作戰區則為台中的陸軍第十軍團指揮部「崑崙部隊」。除一至五作戰區外，還有作戰分區，如台北關渡指揮部就稱之為台北作戰分區；蘭陽指揮部則為蘭陽作戰分區。

有將領認為，「軍團」是國軍大陸時期沿用到台灣的軍制，過去是軍團指揮「軍」與「師」，而今軍與師編制早已廢止，只有陸軍軍團還在，並由陸軍中將擔任指揮官；西部三個主要作戰區，其中兩個作戰區隊徽就是大陸秋海棠圖形。

國防學者支持這項改革，認為有助戰場管理與聯合作戰，中共解放軍歷次軍改，也是由軍區改為作戰區。

財團法人國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲認為，取消軍團，落實作戰區編制，研判是國防改革需求，與政治無關。實際上主要國家的防區設計都是以作戰區為主，而非以二戰時代的陸軍單位為指揮單元，以符合現代戰場特性。

他說，提高戰場存活力與作戰韌性，各作戰區可視為 「去中心化」的作戰序列，一旦衡指所等指揮中心失聯，則各作戰區可接續指揮或獨立接戰，加上新設立的 「防衛動員署」強化的動員機制可直接支援作戰區，指揮官將可發揮最大的作戰持續力。

國防部 台灣 中共

上一則

「你一直在我身邊」殉職飛官孕妻 為亡夫留位點餐

下一則

新聞評論／家裡沒大人 蔡英文的威權與失權焦慮

延伸閱讀

脫離大陸時期軍制…台防長令「軍團」改稱作戰區

脫離大陸時期軍制…台防長令「軍團」改稱作戰區
國軍副食美豬洗產地疑雲 國防部籲各部隊吃台豬免爭議

國軍副食美豬洗產地疑雲 國防部籲各部隊吃台豬免爭議
連長帶頭 4男1女營區玩喝酒脫衣

連長帶頭 4男1女營區玩喝酒脫衣
盧沛寧、徐若冰 獲提名國安要職

盧沛寧、徐若冰 獲提名國安要職

熱門新聞

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01
七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會。（中央社）

怕觸怒北京 G7挺台語調降Key…「強烈」不見了

2021-05-07 02:29
前美國國防官員包士可。(取自GTI官網)

前美官員：北京若出兵 華府應承認台灣

2021-05-04 17:02
富比世公布2021年台灣50大富豪榜，商宏福實業創辦人張聰淵以138億美元位居第一。 擷自網路

富比世2021台灣50大富豪榜 「鞋王」張聰淵躍居首富

2021-05-06 17:26
群聚再擴大 華航機師及諾富特飯店群聚風暴擴大，累計28人確診。諾富特飯店本館門口除了上鎖，還擺上交通錐。（記者鄭超文／攝影）

打過疫苗還確診 華航群聚足跡遍雙北 北北桃宜禁探病

2021-05-05 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算

美國實際染疫死亡恐逾90萬人 佛奇：官方數據少算
「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大

「真人版娜美」母女辣照曝光 網驚呆：基因太強大
拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領

拜登政府加快租屋補助撥款 房東拒絕房客也能領
美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器

美軍巡邏阿拉伯海攔截帆船 查獲大批中俄式武器
馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣

馬斯克：狗狗幣是貨幣的未來 母親節禮物也是狗狗幣