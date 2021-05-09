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IDF衝出跑道屬人因 空軍終下令：禁教官空中謾罵

記者洪哲政／台北9日電
一架IDF經國號戰機本月5日在中午12時42分降落澎湖馬公機場20跑道時，不明原因由南向北衝出跑道頭。(本報資料照片)
一架IDF經國號戰機本月5日在中午12時42分降落澎湖馬公機場20跑道時，不明原因由南向北衝出跑道頭。(本報資料照片)

空軍飛安事故頻傳，國防部長邱國正曾公開提示空軍飛官在空中不可依恃階級，日前又發生IDF戰機在馬公衝出跑道，空軍司令部近期終於下令，空中有狀況教官可直接拉桿改正，嚴禁教官在空中謾罵學員。

空軍F-5E雙機擦撞失事後，針對肇因，邱國正公開受訪時多次提及在空軍飛官在空中要避免認為自己「資格很深」；國防部在飛安檢討報告中也坦承飛行員在空中「不可依恃階級」。台灣F-5E/F戰機1975年服役迄今共有52起事故，其中38起肇因為「人因」。

但國防部2015年曾委由國家地理頻道拍攝《台灣菁英戰士：傲氣飛鷹》紀錄片，片中呈現其中教官飆罵空軍官校飛行學員的片段，教官在空中不斷飆罵「吃大便去啦，哎唷，要我這邊有槍，我就這樣把你斃了」等語，許多退役飛官都為這種情節辯護，認為是「恨鐵不成鋼」的心情，在空中資深飛官動輒飆罵資淺者彷彿是傳統。此節甚至引發對岸網友冷嘲熱諷。

一架IDF經國號戰機本月5日在中午12時42分降落澎湖馬公機場20跑道時，不明原因由南向北衝出跑道頭，馬公基地派員緊急搶救，歷時20分鐘將戰機拖離跑道，機上兩位飛行員平安。

軍內透露，IDF在澎湖執行海峽警戒的「天駒任務」，仍有年度配賦的部隊正常精練訓練或年度訓練任務要執行，這架IDF是在執行訓練，機上兩名飛官是教官與學員的配置。空軍尚未正式公布戰機衝出跑道原因，但據軍內透露，事件又是人因造成，涉及前座學員與後座教官溝通。

空軍司令部因此下令全軍包括空軍官校、部訓隊與各飛行聯隊，凡各式教官實施帶飛或雙座教學任務時，教官要提升素養及本質學能，以輔導提醒方式執行，嚴禁謾罵；而遭遇非預期狀況或不正常動作，後座教官應立即拉桿改正；飛行線督導及塔台高勤官，確實運用跑道監看掌握各批落地狀況，若有不正常情況，立即給予輔導。

國防部2015年曾委由國家地理頻道拍攝《台灣菁英戰士：傲氣飛鷹》紀錄片，片中呈現...
國防部2015年曾委由國家地理頻道拍攝《台灣菁英戰士：傲氣飛鷹》紀錄片，片中呈現其中教官飆罵空軍官校飛行學員的片段，教官在空中不斷飆罵「吃大便去啦，哎唷，要我這邊有槍，我就這樣把你斃了」等語。(取材自它它頭條網頁)

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