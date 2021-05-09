命懸一線…下猛藥硬撐6天 駐印重症官員返台

駐印度官員抵台，隨後由救護車送往醫院治療。（記者葉信菉／攝影）

印度疫情 嚴重，昨天有44名台僑及台灣 駐印代表處確診外交官分別搭機返台，兩位確診外交官一重症、一輕症，抵台即由救護車直送醫院。44名台僑則將根據「印度專案」配合集中檢疫及採檢。

據了解，在駐印官員確診且病情不輕下，台灣外交單位從5月3日就啟動緊急救援，期間波折不斷。重症官員在病情最嚴重的兩天，靠藥物硬撐度過危險，歷經六天命懸一線危機，終於搭上專機回到台灣。

民進黨立委王定宇5日在立院透露，重症官員肺浸潤50%，當時可說已相當危急，兩名確診官員不敢到印度當地醫院就醫，請醫師到住處治療，其中，重症官員的情況極為嚴重，醫師一度緊急告知，務必要在三天內送回台灣治療，否則恐有生命危險。

印度疫情失控，外交部兩位駐印度官員染疫，8日搭乘醫療專機傍晚返達桃園機場。（記者鄭超文／攝影）

經駐印度外館的人員及駐法國代表處協助，法國保險公司同意以醫療專機後送染疫外交官回台。

由於時差加上全球都在搶專機，重症官員除由當地醫師下猛藥、讓病情不惡化，台灣醫療單位也以遠距看診加入救援，在專機抵達前，緩和重症官員的病情。前天協助後送的飛機從法國起飛，經土耳其到印度接回兩名確診官員後，中途停留越南加油，再回台灣；總算完成這趟漫長的救援之旅。

印度新冠肺炎疫情擴大，繼緯創旗下印度廠染疫後，鴻海集團昨天也發布聲明，證實印度廠區已有同仁確診呈現陽性，已安排至醫療院所隔離診治。