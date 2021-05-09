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華航12日起大砍航班 法蘭克福、荷蘭航班恐歸零

記者曹悅華／台北報導
華航200機師停工，12日起將大砍航班。（記者鄭超文／攝影）
華航200機師停工，12日起將大砍航班。（記者鄭超文／攝影）

華航機師、諾富特飯店群聚擴大，中央流行指揮疫情中心針對華航祭出「清零計畫」，機組員居家檢疫時間從三天延長到五天，採檢次數也增加到五次，連帶造成航班運用吃緊，約200名機師無法執飛。華航內部表示，預計12日起大規模調整航班。據了解，荷蘭和法蘭克福航班將全部取消。

根據指揮中心的華航清零計畫，入境旅遊疫情第三級地區（長程航班），檢疫改為五天居家檢疫，加九天加強版自主健康管理；當班往返且未入境旅遊疫情第三級地區（短程航班），檢疫為14天一般自主健康管理。

因機組員居家檢疫天數拉長，影響華航航班調度，華航上月底曾宣布部分北美航班取消，並「預告」將適度調整客運及貨運航班因應。華航內部人員透露，預計12日起進行大規模航班調整，部分航線如法蘭克福、荷蘭恐怕暫時停航，目前班表都還在調整中。

不具名華航機師說，華航有逾1200名機師，受到染疫事件大規模匡列，再加上清零計畫，約200名機師無法執勤，這對航班調度影響很大。昨天也收到班表調整，像法蘭克福的航班就被拉掉。

也有機師指出，收到班表被調整訊息，雖然無奈但願意配合，畢竟現在要共體時艱。

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