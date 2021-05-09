冷眼集／放任公文「慢行」 指揮中心無責任？

防疫如作戰，但各部門卻任由公文緩慢旅行，終引爆華航諾富特群聚感染風暴。圖為諾富特飯店門口。（記者鄭超文／攝影）

華航諾富特群聚又新增案例，指揮中心原本宣布社區感染觀察期至5月17日，是否需要重新計算，有待專家再討論，可能得要拉長。民眾期待「隧道那一端的曙光」，但華航、諾富特群聚事件連環爆，中央、地方把矛頭指向華航與諾富特飯店管理不周，其實政府作為也值得檢討。

指揮中心早在2月接獲諾富特混住檢舉，未在第一時間部署重兵調查諾富特，反而任由公文緩慢旅行，等到病毒跑贏公文，才急著補破網，而看似重罰的補網方式，難以取代建立健全制度。

民航局得知諾富特將未申請為防疫旅館 的一館，收住外籍航空公司機組員，並未要求立刻改善，反而行文要求諾富特申請合法，諾富特則回文表明「維持現狀就好」，民航局第一時間態度消極，讓諾富特鑄下管理大錯。

去年12月至今年2月底，指揮中心推出「秋冬方案」，2月收到檢舉時正值國際疫情嚴峻，應嚴守邊境，卻放任防疫旅館未及時阻絕「跑得比公文快的病毒」，竟讓公文緩慢旅行。

8日最新確診的案1183，曾與酒吧機師案1153密切接觸，但礙於被推測可感染期相差一小時，未被即時匡列為居家隔離者，讓案1183家人及社區再次暴露於風險中。

抗疫戰從前年開打至今，已接近一年半，同一批防疫人員長時間為防堵病毒奔走，難免「防疫疲乏」，但目前台灣 在沒有足夠疫苗的情形下，仍需指揮中心上緊防疫螺絲，重振旗鼓，全民防疫，才能阻絕病毒。