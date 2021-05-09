我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮防疫協調官：美國疫情正在轉危為安

復星醫藥與BioNTech在中合資 疫苗年產能達10億劑

冷眼集／放任公文「慢行」 指揮中心無責任？

記者陳雨鑫
防疫如作戰，但各部門卻任由公文緩慢旅行，終引爆華航諾富特群聚感染風暴。圖為諾富特飯店門口。（記者鄭超文／攝影）
防疫如作戰，但各部門卻任由公文緩慢旅行，終引爆華航諾富特群聚感染風暴。圖為諾富特飯店門口。（記者鄭超文／攝影）

華航諾富特群聚又新增案例，指揮中心原本宣布社區感染觀察期至5月17日，是否需要重新計算，有待專家再討論，可能得要拉長。民眾期待「隧道那一端的曙光」，但華航、諾富特群聚事件連環爆，中央、地方把矛頭指向華航與諾富特飯店管理不周，其實政府作為也值得檢討。

指揮中心早在2月接獲諾富特混住檢舉，未在第一時間部署重兵調查諾富特，反而任由公文緩慢旅行，等到病毒跑贏公文，才急著補破網，而看似重罰的補網方式，難以取代建立健全制度。

民航局得知諾富特將未申請為防疫旅館的一館，收住外籍航空公司機組員，並未要求立刻改善，反而行文要求諾富特申請合法，諾富特則回文表明「維持現狀就好」，民航局第一時間態度消極，讓諾富特鑄下管理大錯。

去年12月至今年2月底，指揮中心推出「秋冬方案」，2月收到檢舉時正值國際疫情嚴峻，應嚴守邊境，卻放任防疫旅館未及時阻絕「跑得比公文快的病毒」，竟讓公文緩慢旅行。

8日最新確診的案1183，曾與酒吧機師案1153密切接觸，但礙於被推測可感染期相差一小時，未被即時匡列為居家隔離者，讓案1183家人及社區再次暴露於風險中。

抗疫戰從前年開打至今，已接近一年半，同一批防疫人員長時間為防堵病毒奔走，難免「防疫疲乏」，但目前台灣在沒有足夠疫苗的情形下，仍需指揮中心上緊防疫螺絲，重振旗鼓，全民防疫，才能阻絕病毒。

防疫 旅館 台灣

上一則

暖男高速公路救狗 被咬濺血不後悔

下一則

新聞評論／全球都喊危險，只有台灣社會無感

延伸閱讀

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班
華航亂用防疫宿舍 引爆全台危機遭罰百萬 諾富特再加罰

華航亂用防疫宿舍 引爆全台危機遭罰百萬 諾富特再加罰
觀察站╱黑鍋怎麼甩 政府都有責任

觀察站╱黑鍋怎麼甩 政府都有責任
擴大疫苗接種 台65歲以上長者、軍人 可打公費AZ

擴大疫苗接種 台65歲以上長者、軍人 可打公費AZ

熱門新聞

印度疫情急速惡化，醫院甚至氧氣短缺，新德里1名患者在車內呼吸氧氣。（美聯社）

專訪／印度疫情燒 台僑掀逃命潮 「看社群 就像看訃聞」

2021-05-07 17:05
華航示意圖。聯合報系資料照片

染疫風暴讓200機師不能飛 華航5月12日起大規模砍班

2021-05-08 09:01
七大工業國集團（G7）外長5日在倫敦舉行會議後發布公報表示，支持台灣有意義參與世界衛生組織論壇及世界衛生大會。（中央社）

怕觸怒北京 G7挺台語調降Key…「強烈」不見了

2021-05-07 02:29
前美國國防官員包士可。(取自GTI官網)

前美官員：北京若出兵 華府應承認台灣

2021-05-04 17:02
富比世公布2021年台灣50大富豪榜，商宏福實業創辦人張聰淵以138億美元位居第一。 擷自網路

富比世2021台灣50大富豪榜 「鞋王」張聰淵躍居首富

2021-05-06 17:26
群聚再擴大 華航機師及諾富特飯店群聚風暴擴大，累計28人確診。諾富特飯店本館門口除了上鎖，還擺上交通錐。（記者鄭超文／攝影）

打過疫苗還確診 華航群聚足跡遍雙北 北北桃宜禁探病

2021-05-05 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態

鎖骨明顯身材恢復…郎朗兒子百天宴 曬出吉娜好狀態
時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術

時報廣場爆槍案 3路人被波及 4歲女童需手術
「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨

「這不是中國」不滿口罩令 佛州家長罵華裔師：共產黨
時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車

時速150公里沒煞車 特斯拉像砲彈追撞貨車
長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低

長征火箭殘骸墜落 專家：落在人口密集處可能性低