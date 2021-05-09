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18天31人染疫…華航群聚破口擴大 機師夫妻確診

台灣新聞組／台北9日電
華航、諾富特群聚再擴大，新增50多歲機師及妻子確診。圖為華航飛機停在停機坪上。（記者鄭超文／攝影）
華航、諾富特群聚再擴大，新增50多歲機師及妻子確診。圖為華航飛機停在停機坪上。（記者鄭超文／攝影）

華航、諾富特群聚再增確診病例，中央流行疫情指揮中心昨天公布新增50多歲機師及妻子確診，機師因模擬飛行訓練與曾赴酒吧機師近距離接觸。

華航、諾富特群聚自4月20日起，截至昨天，18天已造成31人染疫，包括在澳洲陽性確診機師共12名機師、一名空服員、五名飯店員工、一名外包商、七戶家庭群聚共12名家人確診。

昨天新增確診機師為案1183，4月19日及22日分別執勤至越南、泰國，4月28日擔任案1153的模擬飛行訓練教官，4月24日接受機師專案採檢，核酸檢測及血清抗體皆為陰性，4月29日接種第一劑AZ疫苗，但5月4日全身倦怠，6日發燒，同日就醫採檢後確診，Ct值16，感染源待釐清。

案1184則為案1183妻子，Ct值23，是家庭主婦，相關接觸者調查中，足跡單純，僅5月5日上午曾赴台北市內湖富邦銀行處理事情，約停留10至20分鐘，有戴口罩。銀行附近有湖光市場，人潮眾多，北市環保局已至周遭50公尺消毒；北富銀則表示，已安排分行全體同仁及家屬核酸檢測。

指揮中心指揮官陳時中表示，案1183感染源不明，但最可能在擔任案1153教官時接觸感染，偏向本土感染，但案1183於4月19日、22日分別值勤赴越南、泰國，仍有境外感染風險，現在暫列感染源不明；之前說此波群聚觀察期至5月17日，是否因此延長，有待專家討論。

華航、諾富特事件刺激台灣AZ疫苗打氣，指揮中心公布上周五單日接種人次又創新高，共有9865人接種，突破指揮中心指揮官陳時中預定的每日8000劑，累計3月22日開打以來，接種已達9萬1002人次，目前台灣獲得疫苗共31.62萬劑，已接種28.77%。

指揮中心發言人莊人祥昨表示，台灣目前取得兩批AZ疫苗，分別將於5月底和6月15日到期，先前陳時中指出，每日接種數量要達8000劑以上才可能在效期內打完，5月7日有近萬人接種，首度突破8000劑。

陳時中表示，5月10日起將開放第七、八類對象，包括軍人、軍事機關及國安單位文職人員，六十五歲以上長者接種疫苗。

疫苗 陳時中 台灣

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