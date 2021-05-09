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熟齡離婚 台65歲以上女性倍增 經濟獨立讓她們勇於單飛

記者陳洛薇、何定照／台北9日電
熟齡離婚潮愈來愈多，50歲以上離婚男女件數大幅上升。圖為示意圖，與新聞無關。（記者曾原信／攝影）
熟齡離婚潮愈來愈多，50歲以上離婚男女件數大幅上升。圖為示意圖，與新聞無關。（記者曾原信／攝影）

高齡化時代，熟齡離婚潮也來了！微軟創辦人比爾蓋茲與妻子梅琳達最近宣布離婚，結束長達27年的婚姻關係，消息一出，震撼全球。國外研究發現，50歲以上的熟齡離婚率快速上升，對照台灣，近10年來，55歲以上離婚人數，男女皆逐年攀升，雖然男性人數仍多於女性，但65歲以上離婚女性倍增。

婦女團體表示，許多夫婦情感出問題卻一直沒離婚，往往是因為孩子。等孩子大了就會離婚，此外也和女性經濟能力、自主意識提升有關。

執子之手，與子偕老。這個婚姻誓約，隨著社會結構的改變，已經有愈來愈多銀髮夫妻心態轉變為「不與子偕老」。內政部統計近10年離婚概況，2013至2019年，未滿5年離婚者占比超過三成，且有逐年升高趨勢，另值得注意的是，30年以上銀髮夫妻離婚也有逐年增加趨勢。

比較近10年趨勢顯示，2013年至2019年，結婚30年以上的銀髮夫妻，離婚對數逐年攀升，從2435對，一路增加到3143對，全體離婚占比從4.54%增至5.78%；結婚25至29年的夫妻，離婚對數也逐年攀升，從2083對微增到2598對，占比從3.89%增加至4.78%，其中只有2018年比前一年度略減36對。

進一步分析，2019年離婚伴侶雙方年齡層，35至39歲夫妻離婚最多，共4579對；其次是男40至44歲、女35至39歲的伴侶，共3590對；30至34歲離婚夫妻排名第三，共3284對。不過，65歲以上銀髮老伴，也有694對離婚，不願意相伴到老。

以男女離婚年齡結構分析，近10年內，55歲以上男女離婚比例均提高，但女性的增幅大於男性。而65歲以上離婚也呈增加趨勢，男性方面，2011年有1839人，2013年、2014年略減，2015年至2019年一路爬升，2019年離婚男性有2133人。65歲以上離婚女性，2011年僅317人，2012年增為395人，2013年略減，2014年之後逐年增加，2019年有781人，10年來，熟齡女性離婚人數已倍增。

台北晚晴婦女協會執行長沈淑娟表示，許多婦女努力想改善婚姻多年，但一直沒進展，過去會顧慮孩子還小，但當孩子大了、有能力承受，就會毅然離婚。

勵馨社會福利事業基金會執行長王玥好表示，熟齡離婚增加，的確和女性經濟能力提升、性別意識抬頭都有關。當男女能力等條件、差距都變小，女性不見得再需要依賴男性，四十、五十歲勇敢做決定的女性所在多見。

台灣 比爾蓋茲 內政部

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