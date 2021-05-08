華航亂用防疫宿舍 引爆全台危機遭罰百萬 諾富特再加罰

諾富特飯店收居家檢疫者又混住一般旅客，將逐案開罰，華航未落實機組員防疫將罰一百萬元。圖為華航園區建築群，包括諾富特飯店二館（左起）、本館及華航企業總部。（記者鄭超文／攝影）

華航諾富特群聚引發社區感染危機，矛頭指向華航與諾富特管理疏失，「防疫 宿舍」定位不明恐是原因之一，「防疫宿舍」由航空公司申請，提供該公司機組員使用，主管單位是民航局，但諾富特飯店安排其他航空公司非本國籍機師住進防疫宿舍，並與一般旅客混住，導致危機。

中央流行指揮疫情中心昨宣布，針對華航未落實執行防疫措施，交通部民航局將依民航法開罰台幣100萬元（約3.6萬美元），觀光 局則已依觀光發展條例開罰諾富特台幣15萬元。桃園市政府則將依據傳染病防治法，開罰台幣3000元至1萬5000元，並逐案處分。

據悉，諾富特飯店分為一、二館，二館經桃園市衛生局核准作為防疫旅館 使用，一館的七、八樓被當作華航的防疫宿舍，主管單位是華航與民航局。2月即發現有一般旅客與檢疫者混住的情形，民航局與諾富特相互行文長達兩個月，始終未改善。

指揮官陳時中表示，指揮中心2月接獲投訴，指出諾富特一館有外籍航空公司機組員與一般旅客混住，桃園市衛生局調查後發現，一館的七、八樓未申請為防疫旅館，無法收住居家檢疫者。

後來啟動相關的行政作業流程，民航局同時也發文，期待諾富特一館能符合規定設置為防疫旅館，但諾富特回文指出要維持原來防疫宿舍的型態，雙方還在行文往來，後續疫情就爆發。

發言人莊人祥表示，既然是「防疫宿舍」就只能提供給申請公司使用，但一館七、八樓卻住外籍航空公司的機組員，他們應該要住在二館才符合規定。

據了解，目前兩家國籍航空中，只有長榮申請「防疫宿舍」，華航提報公司機組員將入住「防疫旅館」，桃園市府則在2月20日、3月4日，兩度函文民航局與諾富特飯店，限定諾富特飯店僅二館可作為防疫旅宿。

民航局去年3月報請指揮中心同意後，實施「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，國籍航空公司機組人員在台居檢期間，應入住「航空公司宿舍」或「指定防疫旅宿」，或符合防疫通知書所記載規定的個人住所。

民航局強調，按照規定，國籍航空機組人員可申請防疫宿舍，外籍航空公司機組員只能住諾富特飯店，不過「華航從沒申請過（防疫宿舍）」、「不存在同不同意的問題」。

至於防疫旅館、防疫宿舍差異。據悉，只差在「有沒有人管理」。飯店有固定保全和員工，反觀宿舍沒有，但其他像是動線分流、三餐專人送達、監控機組員是否離開住宿地等，兩者皆相同。

華航表示，諾富特飯店是華航合作安排空勤組員入住的合法防疫旅館，符合民航局要求機組員指定防疫旅宿規定。