「死亡就在身邊」印度疫情燒 台僑爆逃命潮

印度新冠疫情慘重，台僑人心惶惶。圖為印度街頭火化遺體。(新華社)

印度 確診、死亡病例再創新高，台僑人心惶惶。印度富來明大學社會科學系副教授劉奇峯昨天接受本報系聯合報越洋採訪表示，疫情 急遽升溫，「看社群就像在看訃聞，每一天都感覺死亡就在身邊」，印度台僑最近出現逃命潮，就怕印度政府5月中旬一旦宣布全境封鎖，想回家也回不了。

華航已全面停飛印度航班，外交部日前表示，在印度的台灣人可搭乘每周兩班的日航或全日空，從德里或孟買出發，飛抵日本後再轉機返台；一趟超過6小時的航程，宛如印度台僑的「逃生」出口。在印度的台商、台僑約300人，最近大家在群組最關心的話題，不外乎「搭機返台的時間？」「回台後的檢疫程序為何？」

外交部昨天表示，僑胞、台商返台班機安排，「目前積極協調處理中」。

重症的代表處外交人員，也還在與各方協調。劉奇峯指出，印度最近盛傳5月中旬將全國大封城 ，很多人急著在封城前逃離印度，外交部協調月底包機返台，但萬一近期宣布全國大封城，包機還能不能起飛都是變數。

3月疫情稍微舒緩，許多印度人重新恢復正常生活，相隔不到1個月，這次疫情來得又急又猛，有人口罩不離身，或乾脆關在家裡不出門，印度也延長宵禁時間，大家都感受到這次疫情來勢洶洶。

劉奇峯在印度第6年，去年看疫情新聞時，雖然嚴重，但總覺得離自己還有一段距離；4月疫情再爆發，他說，看社群就像在看訃聞，感覺死亡非常接近，他一位40多歲朋友5月初染疫身亡，學校過去一年也累計近10位同僚確診。

「就算想回台灣也是要賭命」，劉奇峯說，富來明大學位於印度中南部的浦那，距離德里超過1400公里，一路到機場都是風險，從德里到台灣又要飛行6小時，即使想撤離也有高度風險，不如留在學校，等疫情降溫再出門比較安全。

印度孟買台商會長曾小莉說，大概一半的台商都想回台灣，有人不想冒險，因為從孟買到德里搭印度國內航空也要兩小時的航程，但是路上風險太高了，大家最近封在家裡，都已經習慣了。

曾小莉說，孟買之前封城兩周，疫情就降溫了，政府若積極封城，說不定到月底就好了；她在印度已經17年，這只是暫時高峰期，目前沒有任何一國宣布撤僑，「沒有那麼緊張」，不用過度渲染疫情。