搶救世界最低生育率 政院三大措施百億催生

為搶救生育率，行政院推出多項催生政策。(本報資料照片)

美國中央情報局（CIA）日前公布台灣 生育率全球最後一名。為因應台灣少子女化問題持續惡化，行政院昨日在母親節前夕，推出預算 近百億元(台幣，下同)的催生政策，三項主要措施包括「不孕症試管嬰兒補助擴及一般不孕夫妻」、「免費產檢次數增至14次」及「放寬父母得同時申請育嬰留停」，不涉及修法的各項經費補助，將自7月1日起上路。

為改善台灣低迷生育率，行政院長蘇貞昌根據日前於院內召開的性別平等會議的結論，在昨日的院會中聽取衛福部、勞動部「建構安心懷孕友善生養環境」報告後拍板。

三大措施部分，第一為「助圓夢」。衛福部說明，將不孕症試管嬰兒補助對象，從僅限中低收入 擴大至一般不孕夫妻，預估每年投入最多32億元、最多嘉惠2.8萬對不孕夫妻。

第二是「安心生」。現行免費提供的十次產前檢查將增加至14次，且新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗與兩次一般超音波，及調高產檢診察費及檢驗費用，預估每年投入12.5億元、惠及16餘萬名孕婦。

第三是「國家跟你一起養」。其中育嬰留職停薪津貼，將由六成薪提高為八成薪，並放寬讓雙親可以同時申請、申領，其產生的42億元成本將由中央負擔。

行政院發言人羅秉成表示，上述措施經費包括擴大不孕症試管嬰兒補補助32億元、擴大產檢12.5億元、育嬰留停加碼42億元，軍公教育嬰留職停薪津貼加碼一致化2億元、增加有薪產假兩天2.4億元，加上其他經費約91億元。

蘇揆指示相關部會，要將少子女化對策融入計畫、預算及政策，並在總體預算的編列上加強。至於公股銀行、國公營企業，蘇揆也指示相關做法彈性、儘早地做，以鼓勵生育。

對於政府本次推出催生措施，台大社會系教授薛承泰認為，因台灣生育率已經低到一定程度，較缺少彈性，因此整體而言，鼓勵生育措施的效果，都會大打折扣。

不過薛承泰表示，因時下年輕人結婚年齡一直延後，年紀增加也會導致受孕機率降低，因此在這三項措施中，他認為擴大不孕症試管嬰兒的補助這項，會是相對最直接有效的。

羅秉成表示，上述措施中經費補助部分，因不涉及修法，將自7月1日起上路，其餘涉及修法的措施，蘇揆已責成勞動部在一個月內提出修法，並將盡快審議後送至立法院。