黑白集／政府突然體恤華航 陳時中自我開脫

衛福部長陳時中。(記者陳雨鑫／攝影)

華航機師群聚感染嚴重，陳時中 表示，不可能要求機師檢疫14天，否則華航可能要倒閉。的確，沒有國家要求組員飛一趟就隔離14天，也沒有航空公司能承受。表面上看，政府似乎對華航備極體恤和愛惜；骨子裡，不過是自我開脫罷了。

機組員經常履足他國，感染風險本來就高；但政府拖到上月12日才開放機師接種疫苗，不嫌太慢了些嗎？再說，政府若不「惜篩如金」，每當機師出勤返國就進行落地篩檢，至少能減少與防疫旅館員工交互感染。華航員工如今淪為網民獵巫對象，這筆帳，其實該記在指揮中心頭上。

政府果真那麼掛慮華航營收 受到影響嗎？恐怕未必。最近華航新購777貨機，被要求縮小「中華航空」字體，換成超大CARGO，中間還要有台灣 圖形；結果，這批飛機去不了大陸與香港。華航若失去兩岸三地市場，當然嚴重危及生存；執政當局對此卻毫無同情，多位綠委還批華航標誌改得不夠。

華航股權結構特殊，不是真正的公營事業，政府卻可以操縱其經營。政治人物所想的華航，往往不是它該如何發展壯大，而是如何利用自己的權力安插人事、攫取資源、恣意使喚。只要政府高層異動，華航就得生張熟魏無條件配合；這樣無法自主的「國家航空公司」，才是最大的悲哀。