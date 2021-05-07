擴大疫苗接種 台65歲以上長者、軍人 可打公費AZ

華航、諾富特群聚事件擴大，再度放寬AZ疫苗接種對象，下周一起，340多萬名65歲以上民眾可公費打疫苗。圖為台灣東奧媒體採訪團接種疫苗。(本報資料照片)

華航、諾富特群聚風暴持續擴大，昨天又新增1名本土個案（案1174），為飯店工程部員工，曾與飯店房務部主管（案1120）及房務部女經理（案1129）開會聯絡，初步認定因此而感染。全案已造成29人染疫，包括11名機師、1名空服員、5名飯店人員、1名飯店外包商、6戶家庭群聚（11名家人）。

另外，目前台灣AZ疫苗 庫存量尚有24萬劑，陳時中 宣布，下周一起，擴大接種第7類對象（軍人、軍事機關及國安單位文職人員，約20.8萬人）、第8類對象（65歲以上長者、348.5萬人）。為提升接種可近性，指揮中心已在全台設置330個接種點。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳呼籲，從下周起，65歲以上長者應踴躍接種新冠疫苗，以南韓為例，年長者打一劑AZ疫苗，就擁有八成以上保護力，接種第二劑後，保護力更高。

由於華航、諾富特群聚感染中，案1120在社區活動時間長達12天，指揮中心指揮官陳時中估計至少需觀察到5月17日，才知道社區是否安全。

由於5名染疫飯店員工常活動於諾富特飯店1、2館間，曾經住在1館的一般住客是否可能被感染？陳時中說，「確實有風險」，因此回溯到4月15日曾在旅館 的員工和住客均須居家檢疫，觀察時間還沒到，「我們就持續觀察」。

華航、諾富特飯店群聚風暴不斷擴大，暴露防疫旅館管理漏洞，中央地方更遭批互踢皮球，權責不清。指揮中心昨與桃園市政府、民航局等單位開會，確定裁罰諾富特15萬元台幣；機師染疫部分，華航涉及督導不周，預計今天公布開罰金額。

陳時中表示，截至4月26日統計，全台共有306家防疫旅館，北市有102家，其中3家屬於分層設置，新北市11家，則沒有分層設置情況。整體來說，檢疫房間數量一直都不夠，這一次幸好有集中檢疫所支援，否則一下子要騰出400多個檢疫房間，有一定難度。

除華航、諾富特群聚案擴大外，台灣昨天一口氣新增12例新冠肺炎境外移入個案（案1162至案1173），分別自菲律賓、越南及印尼入境，主要為來台工作的移工及漁工。