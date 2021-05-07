我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

擴大疫苗接種 台65歲以上長者、軍人 可打公費AZ

台灣新聞組╱台北7日電
華航、諾富特群聚事件擴大，再度放寬AZ疫苗接種對象，下周一起，340多萬名65歲以上民眾可公費打疫苗。圖為台灣東奧媒體採訪團接種疫苗。(本報資料照片)
華航、諾富特群聚事件擴大，再度放寬AZ疫苗接種對象，下周一起，340多萬名65歲以上民眾可公費打疫苗。圖為台灣東奧媒體採訪團接種疫苗。(本報資料照片)

華航、諾富特群聚風暴持續擴大，昨天又新增1名本土個案（案1174），為飯店工程部員工，曾與飯店房務部主管（案1120）及房務部女經理（案1129）開會聯絡，初步認定因此而感染。全案已造成29人染疫，包括11名機師、1名空服員、5名飯店人員、1名飯店外包商、6戶家庭群聚（11名家人）。

另外，目前台灣AZ疫苗庫存量尚有24萬劑，陳時中宣布，下周一起，擴大接種第7類對象（軍人、軍事機關及國安單位文職人員，約20.8萬人）、第8類對象（65歲以上長者、348.5萬人）。為提升接種可近性，指揮中心已在全台設置330個接種點。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳呼籲，從下周起，65歲以上長者應踴躍接種新冠疫苗，以南韓為例，年長者打一劑AZ疫苗，就擁有八成以上保護力，接種第二劑後，保護力更高。

由於華航、諾富特群聚感染中，案1120在社區活動時間長達12天，指揮中心指揮官陳時中估計至少需觀察到5月17日，才知道社區是否安全。

由於5名染疫飯店員工常活動於諾富特飯店1、2館間，曾經住在1館的一般住客是否可能被感染？陳時中說，「確實有風險」，因此回溯到4月15日曾在旅館的員工和住客均須居家檢疫，觀察時間還沒到，「我們就持續觀察」。

華航、諾富特飯店群聚風暴不斷擴大，暴露防疫旅館管理漏洞，中央地方更遭批互踢皮球，權責不清。指揮中心昨與桃園市政府、民航局等單位開會，確定裁罰諾富特15萬元台幣；機師染疫部分，華航涉及督導不周，預計今天公布開罰金額。

陳時中表示，截至4月26日統計，全台共有306家防疫旅館，北市有102家，其中3家屬於分層設置，新北市11家，則沒有分層設置情況。整體來說，檢疫房間數量一直都不夠，這一次幸好有集中檢疫所支援，否則一下子要騰出400多個檢疫房間，有一定難度。

除華航、諾富特群聚案擴大外，台灣昨天一口氣新增12例新冠肺炎境外移入個案（案1162至案1173），分別自菲律賓、越南及印尼入境，主要為來台工作的移工及漁工。

疫情緊繃，民眾出入捷運站、轉運站及百貨公司等場所，幾乎都戴上口罩。(記者曾學仁／...
疫情緊繃，民眾出入捷運站、轉運站及百貨公司等場所，幾乎都戴上口罩。(記者曾學仁／攝影)

陳時中 疫苗 旅館

上一則

黑白集／政府突然體恤華航 陳時中自我開脫

下一則

觀察站／1450條款「卡」網軍？恐怕沒那麼容易

延伸閱讀

台灣逾65歲可打公費AZ疫苗

台灣逾65歲可打公費AZ疫苗
華航、諾富特群聚又增1本土 飯店工程部員工染疫

華航、諾富特群聚又增1本土 飯店工程部員工染疫
台16例英變異株來自3感染源 專家：社區已有未發現病例

台16例英變異株來自3感染源 專家：社區已有未發現病例
諾富特風暴互甩鍋 鄭文燦：中央主管 陳時中：地方權責

諾富特風暴互甩鍋 鄭文燦：中央主管 陳時中：地方權責

熱門新聞

印度民眾在火葬場的火堆之間走過，濃煙迫使他們掩蓋口鼻。(美聯社)

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

2021-05-01 13:22
一名男子自稱從中國福建開橡皮艇到台灣要投奔自由，2日凌晨在台中港碼頭被發現。（記者游振昇／翻攝）

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

2021-05-02 01:21
有自稱是員工向新北市議員葉元之爆料指出，飯店自半年多前應檢疫客增多，在接一般客人的本館偷偷收了很多檢疫隔離的客人，甚至有房間在假日從檢疫轉一般入住。(翻攝葉元之群組)

台染疫飯店員工爆料 一般客房卻偷藏隔離客人

2021-05-01 02:30
中華航空稍早公布最新航班異動。圖／華航提供

不只北美 影響航線再擴大…華航宣布24來回航班取消

2021-04-30 08:34
美情報總監海恩斯說，美若改變「戰略模糊」方針，恐激化台獨，中國也將破壞美在全球利益。(路透)

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

2021-04-29 22:21
國家情報總監海恩斯29日向參院軍事委員會表示，如改變戰略模糊方針，明確宣示護台灣，可能導致中國積極破壞美方全球利益。(美聯社)

情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

2021-04-29 22:36

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了