新聞評論／政府開賭場：台股熱絡的兩大隱憂

台股 連數日驚跌，周二盤中甚至一度跌掉近600點，引發投資 人恐慌。事實上，台灣經濟基本面良好，民眾不必太過擔心；問題在台股的投機氛圍濃厚，泡沫越吹越大，總有消風、破滅的一天。最近外界陸續出現「台股像賭場」、「政府在抽頭」的批評，蔡政府以「當沖降稅」鼓動台股爆量熱絡的操作，必須收手了！

台股攻上1萬7000點，固反映了投資人的信心，也暴露了濃厚的投機心理，賭的就是這個「政府作莊」的賭場會一直提供誘因鼓勵民眾下注。台股上月22日爆出7675億(台幣，下同)的天量，交易量是過去股市平日交易量的7倍之多，即是一大警訊。尤其，當天的「當沖」交易量高達4847億，參與當沖的多達23萬戶。所謂「當沖」就是當日沖銷，投資人短線殺進殺出，迅速撈一票就跑；除了投機氣味濃厚，也是墊高股市交易量的主因。

當沖盛行，除了近12年的多頭市場有利可圖，主要原因是2017年4月蔡政府為促進股市熱絡，將當沖的證交稅率從千分之三減半，降為千分之一・五 ，使得投資人當沖成本大降。未實施當沖降稅前，台股當沖的占比約僅2%至3％；當沖降稅後，第一年即升至18％，去年更升至25％。若以上月22日天量的當沖金額看，比率高達37％，最高時還曾達到45％。可見，政府以降稅手法鼓勵投資人進場，雖達到熱絡股市的目的，但也助長了台股的短線投機，這會是正常的經濟運作嗎？

伴隨當沖的流行，另一個值得注意的現象，是近兩年年輕世代爭相投入股市，許多人並積極操作當沖。據金管會統計，去年台股新開戶數為148萬戶，較前一年增加七成三；其中，20至29歲占比為三成二，30至39歲占比為兩成八。換言之，去年新加入股市的「新鮮人」，有六成是40歲以下的年輕人，成為台股成長的關鍵動能。

年輕人選擇股市作為投資標的，原是一件好事，不少人搭乘去年的股市順風車，可能賺到了人生的第一桶金。問題在，股市不可能天天風和日麗，順風車也不是年年有，這種「輕鬆錢」或許是人生難得一遇的小確幸，卻不可能是發財致富的長久依靠。何況，年輕世代握有的資金有限，若過度使用融資手段力求以小搏大，一旦股市泡泡吹破，資金雄厚的人還可以忍受套牢或認賠殺出，但多少年輕人將葬身股海，難以翻身？

也正因為股市當沖火熱的投機氛圍，加上許多是初入股市的年輕世代在操作，政府對這種滾燙現象更不能等閒視之。近日，包括前行政院長陳冲和多位股市名人都以「股市變賭場」的說法提出警告，認為「當沖降稅」措施於今年底到期後，政府即應該回歸正常機制，不得再延長。陳冲說，降稅是在對股市施打強心針，可以偶一為之；如果在急診室打了四年還不知收手，豈非如同安寧病房？

然而，對股市這種「加工榮景」上癮的蔡政府，會懂得見好就收的道理嗎？答案顯然是否定的。金管會日前已向財政部 建議，希望當沖交易稅減半再「延長五年」；財政部也答覆，若稅務支出沒問題，「樂觀其成」。說穿了，蔡政府更擔心的是，一旦拿掉當沖降稅的優惠，股市可能潰敗得很難看吧！

由此看，與其說是投資客當沖上癮，不如說是政府仰賴減稅製造股市奇蹟上癮。說來諷刺，「短期措施的長期化」正是蔡政府的一大特色，現在只顧討好年輕股民，一旦股市泡沫化，後果是誰在承擔？