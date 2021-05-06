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英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

台16例英變異株來自3感染源 專家：社區已有未發現病例

台灣新聞組／台北6日電
英國變異株感染源關係圖 製表／楊雅棠【作者：邱孝竹，日期：2021-05-06，數位典藏序號：20210506003758015】
英國變異株感染源關係圖 製表／楊雅棠【作者：邱孝竹，日期：2021-05-06，數位典藏序號：20210506003758015】

華航機師、諾富特飯店群聚事件已造成28人染疫，昨天無新增個案，指揮中心公布最新病毒基因定序報告，又發現八名確診者感染英國變異株；迄今完成16名個案病毒基因定序，均為英國變異株，依照基因定序的相似程度，可歸納出三起不同感染源。

由於機組員和飯店員工感染源不明，且確診者足跡遍及北北桃，接觸者不易掌握。台大公衛專家陳秀熙昨直言，澳洲去年防疫旅館群聚感染引爆大規模社區疫情，可當借鏡，現在社區已有少數尚未被發現的病例，恐成為社區流行爆發的起始點。

外界認為，機組員檢疫天數從先前五天降為三天，恐是此波疫情一發不可收拾的主因。據了解，華航機組員居家檢疫天數將延長，所有自三級疫區返台過夜長班居家檢疫自三天修正為五天。

桃園市機師職業工會理事長李信燕認為，指揮中心應趕快釐清感染源，否則關五天、七天，還是有確診可能，延長機組員居家檢疫「可能不見得是正確方向」。指揮官陳時中表示，目前整體狀況仍無法釐清，擔心三天居家檢疫後檢驗陰性，仍有漏網之魚，在兼顧防疫、運輸營運降載下，恢復五天檢疫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，昨八名病毒基因定序報告中，包括三名飯店員工、兩名染疫員工家人及一名飯店外包員工等六人，與之前公布的四名機師和一名機師家人，以及房務主管等六人的基因序列完全相同，顯示這12人為同一感染源的群聚。

另兩名新增病毒基因定序個案（案1133、1137）為機師案1102的小孩，其基因序列與該名機師完全相同，與12人群聚則有三至四個位點不同。由於該名機師執行洛杉磯任務後，回台居家檢疫三天內出現症狀併確診，雖也住過諾富特飯店，但研判應屬於美國的境外感染。

至於案1101，雖也曾住過諾富特飯店，但基因定序與上述個案都不同，研判為另一感染源。

指揮官陳時中說，最近就會開放疫苗第七類、第八類等公費接種對象，其中包括65歲以上長者，「真的不希望報廢，但如果真的需要報廢，那也沒有辦法」。

為提高接種疫苗意願，即起實施「不支薪疫苗接種假」，從接種日到隔天24小時，都可申請，只需檢具疫苗接種紀錄卡，無需就醫或檢附證明。

華航諾富特飯店共分二區，飯店提出二館（圖右）全棟作為機組人員防疫旅館，一館（圖左...
華航諾富特飯店共分二區，飯店提出二館（圖右）全棟作為機組人員防疫旅館，一館（圖左）是觀光飯店，但其中一層樓卻被移作居家檢疫之用，引發爭議。（記者陳嘉寧／攝影）

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