諾富特風暴互甩鍋 鄭文燦：中央主管 陳時中：地方權責

華航諾富特飯店疫情風暴，桃園市長鄭文燦表示飯店是觀光級旅館，屬交通部觀光局管轄。（記者陳俊智／攝影）

諾富特飯店群聚疫情延燒，桃園市政府堅稱，諾富特僅二館申請為防疫旅館 ，飯店將一館作為機組員的居檢處未向市府報備申請。但據桃園市政府去年10月發給諾富特公文，公文未標明申請區域僅為二館，而是以「諾富特飯店」為名通過審核。對於華航機組員住到諾富特一館，桃園市長鄭文燦說，這涉及違規，已將全案資料移送衛生局裁罰，會依照相關規定裁罰，也會先做調查。

來源：聯合新聞網

根據桃園市政府的公文，僅提到「貴旅館（台北諾富特華航桃園機場飯店）自109年（2020年）8月26日起經本府核可為本市合格防疫旅館，相關注意事項詳如說明，請查照」。

公文中白紙黑字載明，「本函應該張貼在旅館明顯處或提供民眾入住前確認使用」，但諾富特後來分層當作華航機組員宿舍、防疫旅館，都無明顯標示。華航發言人魯淑慧表示，申請事由仍得由諾富特提供資料，諾富特不論一、二館，都符合華航作為公司宿舍或指定防疫旅宿的標準，機組員返台後兩館都能入住。

桃園巿府表示，早期核定合格的防疫旅館不會特別註明館別，故有關目前函文內容未特別明列諾富特飯店新館（二館）為防疫旅館，但市府與飯店雙方會勘範圍及日後檢核表皆以新館（二館）為限，無模糊空間。

鄭文燦多次強調，諾富特一直都是中央在管，至今尚未納入桃園管理；指揮中心指揮官陳時中昨強硬回應「指揮中心訂規則、地方執行」，即使諾富特被民航局指定為外籍航空過境旅社，但檢疫旅館就是地方權責，目前指揮中心正執行防疫旅館總體檢，地方若有任何問題，可向中央反映，重新檢討規定。

至於桃市府是否在甩鍋？交通部長王國材說「三方面要檢討」，除了民航局的機組人員管理、觀光 局的觀光旅館輔導，還有桃市府的防疫旅館每月檢查，會來趕快補強。