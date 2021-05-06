台駐印度人員6染疫1重症 傳1高官也確診

印度新德里一處錫克教寺廟5日改建成臨時醫院，準備收治新冠病患。印度每日新增病例太多，醫療體系已無法應付。（路透）

印度疫情 嚴峻，朝野立委關切台灣 駐印度代表處員工的健康，內部知情人員指出，印度疫情遠比媒體上呈現的嚴重，「走在路上隨時可能看到遺體，住家隔壁就可能有遺體抬出」，這些是在台北外交部的官員感受不到的，「很多駐外人員和僑胞都想回台灣，可是外交部沒有作為」。

外交部次長田中光昨天表示，目前僑民有20人確診，15人康復、兩位居家隔離、兩位重症，一位楊姓台幹日前過世；駐印度代表處六人確診，兩位是駐外人員、四位是雇員，六人中一人症狀嚴重、一人輕症、四人居家隔離，外交部表示，正透過各種方式，不排除以保險公司的個人專機將重症者送到安全地方就醫

知情人士表示，外交部說外館分組分流上班的說法「並非事實」，代表處員工仍被要求上班，甚至周末也要加班；印度人防疫觀念沒有那麼嚴謹，連代表處的印度籍雇員也不喜歡戴口罩，台灣員工看了很擔心。

知情人士指出，外交部昨天說的兩名台籍員工確診，其中一人是台灣駐印度外交高官。對此，外交部發言人歐江安昨天表示，基於個人資料保護不便證實。

據了解，印度疫情嚴峻，醫療體系瀕臨崩潰，內部人士表示，不只僑胞想回台灣，代表處也有人想回台灣，但向代表處高層詢問是否能回台灣，得到的答案居然是「勤洗手、多噴酒精就好」。這名人士說，高層無情的回答，讓他們感到絕望。

代表處及多位民進黨立委曾建議撤僑，外交部本月3日開會討論，結果卻是「尚無必要」。外交部昨澄清，面對印度疫情升溫，各國政府皆是透過「協調班機」（使用者付費）方式提供協助，沒有任何國家啟動撤僑。

田中光說，目前在印度包括駐外人員共244人，已在調查僑民意願，若有僑民想返台，5月21日前還有日航班機，這兩周已經回來20幾位，外交部已在洽旅行社包專機載運僑民，目前有一間旅行社有意願承包，價錢和人數還需要精算，包機時間大約是5月底。