逃離印度 2廠撤回台幹 走不了的喊辭職

一名新冠病患戴著呼吸器，坐在新德里聖家醫院急診室病床上。（路透）

在印度 第二波新冠肺炎疫情 沒有好轉之下，因考量員工安全，光寶、中橡已把台幹撤回台灣 ；但也有台幹打算辭職，搭機返台躲避疫情。

印度5日通報單日新增38萬多個確診病例，過去兩周印度每天新增病例都超過30萬例。世界衛生組織說，過去一周，全球新增病例四成六來自印度，病歿者四分之一在印度。

當地醫療系統因嚴重缺乏氧氣、病床和相關藥物、疫苗短缺，造成病人無法獲得良好醫療照護，甚至因此死亡。此外，雖然愈來愈多印度省市採取更嚴格的宵禁、封城措施，但不時傳出執法人員收賄放行，跨省境人員任意流動還是存在。

一名當地商人告訴中央社，他的朋友昨天用車載著五名工人從哈雅納省想進入新德里，雖然到邊界遭到警察攔截，但他朋友辯稱不清楚規定，又支付五千盧比（約台幣一千九百元）賄賂，警察就放行了，「可見政府所謂的封城措施，也都是做做樣子而已」。

在印度首名台幹因感染死亡後，包括光寶、中橡在考量員工安全下，已把所有在國家首都區的台籍幹部撤回台灣，其中光寶只留下最高主管留守，一方面監督廠房運轉。

另外，緯創在卡納塔卡省柯拉爾縣廠房，有三名台幹4月底確診，全廠於5月1日到5日關閉並進行全廠消毒，且利用關廠期間對全體員工進行核酸檢測，確保每個人的安全。台幹都已康復。

知情人士告訴中央社，柯拉爾縣政府派多位官員到緯創廠房視察，發現緯創在發現病例後自主管理，同時也承諾將為所有員工接種疫苗，官員對緯創防疫控管非常滿意，若一切順利，緯創廠房將於明天重營運。

但也有台灣的營建廠商為了讓工程持續進行，要求台籍幹部仍須待在工地，因經常與大批工人和印度幹部接觸，讓這些台籍幹部心理壓力很大。已有台幹在心裡壓力大、公司又不准請假回台之下，打算辭職回台。

一名營建廠商的台幹說，公司雖稱安排醫院負責醫療，也採購了製氧機，但問題在於印度的醫療系統明顯已無法處理這次疫情造成的危機，製氧機也是勉強維持病患生命而已，無法給予員工完全的生命保障，因此他選擇離職回台。

但也有另一家台灣營建廠商說，他們除了讓在印度的所有員工施打疫苗，採購製氧機並找到配合的醫院外，雖然台幹還是必須去工地，但都避免接觸當地工人，以確保安全。