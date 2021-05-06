黑白集／美豬偽標台豬 幸好有人「靠北」說真話

「靠北長官」臉書粉絲專頁，爆出國軍伙食偽美豬偽標成台豬。(取材自臉書)

時代的變化真是無奇不有。「靠北」原是個嗆人胡說的閩南語粗話，最近卻變成了說真話、揭真相的同義詞。「靠北警察 」、「靠北長官」兩個臉書 粉絲專頁，最近分別扮演了這樣的角色。

連演三周的「松山分局之亂」，若不是警局內部有人看不下去，在「靠北警察」粉專發出不平之鳴，整起案件可能就被一堆長官吃案吃掉了。由於這次爆料成功吸引社會各界關注「松山之亂」，連帶使「北投之亂」黑道「寄身政黨」的醜事被攤在太陽底下；「靠北警察」這回為社會爭回正義，建功不小。

「靠北長官」是軍中弟兄的臉書社團，最近也揭露了外界被蒙在鼓裡的事。近日有人投稿，檢舉左營副食站供應部隊的里肌豬排，外包裝產地寫的是「台灣 」，內包裝標示的卻是「美國」。這是典型的「掛羊頭，賣狗肉」，軍方發言人卻稱，這「符合衛福部標示規定」。言下之意，是衛福部容許內外標示不符？或者「雙標」就是政府的SOP？

政府先前信誓旦旦，保證國軍只吃台灣豬，不會吃進口萊豬；如今卻用美豬偽裝成台豬，這不是欺騙是什麼？即使那批美豬未驗出萊劑，為何要偽標成台豬？市面上的豬會不會也如此？

當一四五○變成「帶風向」及「遮掩」的代名詞，所幸還有自居「靠北」的團體，在角落說真話。