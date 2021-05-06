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國軍被爆吃美豬 藍憂：校園恐也將淪陷

台灣新聞組╱台北6日電
國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文等人5日舉行「洗產地美豬國軍吃 校園將是下一個？」記者會。(記者曾吉松／攝影)
國民黨團總召費鴻泰、書記長鄭麗文等人5日舉行「洗產地美豬國軍吃 校園將是下一個？」記者會。(記者曾吉松／攝影)

蔡政府今年起開放含萊克多巴胺美豬進口，但至今對已進口近2000噸美豬動向說不清楚，近日還遭爆已進入國軍膳食。國民黨立法院黨團昨批評，國防部曾承諾不會讓國軍吃美豬，如今承諾證實都是騙，下個美豬入侵地方可能是校園。

國軍日前遭爆左營副供站某食品廠提供的「御膳里肌豬排」，外箱包裝註明產地台灣，內包裝產地卻是美國，軍中網友在臉書粉絲專頁貼出圖片抱怨，質疑產品是否合乎標準？

國防部說，該產品內外標示符合衛福部規定；衛福部也認證符合規範。國防部還說，副供站曾檢驗確定該產品不含瘦肉精（萊克多巴胺），國軍也已修改副食採購契約，全面杜絕含瘦肉精產品。

外界質疑，供應國軍、學校等團膳的業者，推出的「國產」豬肉有多少是「原料進口、台灣加工」的「假國產」？也就是「洗產地」？

國民黨團質疑，今年進口的部分美豬恐已透過台灣加工廠「洗產地」方式，提供給國軍食用。國民黨立委吳斯懷說，這事暴露的最大問題是所謂「國產肉品」，原料根本進口，只是在台灣分切加工就算「國產」。國防部宣稱的「優先」、「原則」使用國產品，或副供站產品目錄上洋洋灑灑的「國產」品項，是否都只是玩弄「產地」與「加工地」的文字遊戲？

國民黨團書記長鄭麗文說，去年國民黨團提修食安法、學校衛生法規範，都被民進黨擋下，說要相信政府不讓美豬進入校園、部隊的決心，如今證明保證已「被當作塑膠」，只能靠公投把萊豬擋下來，全民才能安心吃豬肉，小朋友才能安心吃營養午餐。

國民黨立委李貴敏說，食安法規定，食品或食品添加物如出現攙偽或假冒，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列；肉品供應業者如以進口豬肉假冒台灣豬肉售予國軍團膳，內外包裝產地不同恐有刑責。

有官兵在臉書爆料，指高雄左營副供站（圖）提供某家食品廠的「御膳里肌豬排」，產品外...
有官兵在臉書爆料，指高雄左營副供站（圖）提供某家食品廠的「御膳里肌豬排」，產品外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國。(中央社)

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