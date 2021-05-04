外包商也染疫 華航風暴26人確診 陳時中：社區感染邊緣

案1136曾至家樂福中和店購物，賣場3日下午拉下鐵門，暫停營業，全面消毒。(記者侯永全／攝影)

華航、諾富特防疫旅館 群聚風暴持續擴大，昨新增兩例本土個案，分別為諾富特旅館外包水電工（案1145）、澳洲確診機師的女兒（案1146），整起事件已26人染疫。疫情緊繃，各縣市都提升防疫因應措施，但指揮中心指揮官陳時中 說，「現在是社區感染的邊緣」、「只是接近而已」，染疫仍以同住家人的親密接觸者為主，沒有社區第二波往外擴散，因此相關集會指引要求沒有升級的必要。

陳時中指出，現在仍無法釐清華航及諾富特群聚事件最早的傳播者，但有三大可能，其中以病毒由社區進入飯店的可能性最低，而以多重境外感染源（機師）進入飯店，造成群聚的機率最高，但他也呼籲外界不要因此責怪機師，「大部分台灣 籍機師在外站或飛機上都很謹慎，有些機師甚至不敢下飛機，都在機艙裡睡覺。」

專家喊：早匡列早採檢

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民說，這次事件對社區的威脅確實比較大，接下來的圍堵原則，只要進入環境（飯店）者都要「早點匡列、早點採檢」。

黃立民說，桃醫院內感染事件在沒有發生多久就被偵測到，這次事件卻是發生好幾個月才被偵測到，「時間愈久，滲透到社區的機會就愈高。」

針對昨天新增案例，陳時中說，諾富特旅館外包水電工為40多歲男性，屬於飯店外包商工作人員，4月初至4月28日間除休假外皆在該旅館工作，均在沒有旅客居住的樓層裝修，並未與住客接觸。28日出現咳嗽症狀，30日至診所就醫。飯店清空時雖已匡列，直至5月1日才採檢確診。

另一名個案則為澳洲確診機師的女兒，4月30日出現身體微熱、流鼻水、喉嚨不適等情形，卻自覺症狀輕微未回報。但因機師太太、兒子皆確診，因此指揮中心於5月2日再次安排採檢確診。

這起群聚是否已擴大為社區感染？陳時中表示，廣義來講，社區有人被傳染到，就是社區感染，但現在社區確診者均為第二波的親密接觸者，也就是同住家人，雖然有些緊張，但社區風險不見得增加。