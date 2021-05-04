我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3247萬人確診 已施打2.4億劑疫苗

蓋茲夫婦早已分居？她稱「出現無法挽回的破裂」

外包商也染疫 華航風暴26人確診 陳時中：社區感染邊緣

台灣新聞組╱台北4日電
案1136曾至家樂福中和店購物，賣場3日下午拉下鐵門，暫停營業，全面消毒。(記者侯永全／攝影)
案1136曾至家樂福中和店購物，賣場3日下午拉下鐵門，暫停營業，全面消毒。(記者侯永全／攝影)

華航、諾富特防疫旅館群聚風暴持續擴大，昨新增兩例本土個案，分別為諾富特旅館外包水電工（案1145）、澳洲確診機師的女兒（案1146），整起事件已26人染疫。疫情緊繃，各縣市都提升防疫因應措施，但指揮中心指揮官陳時中說，「現在是社區感染的邊緣」、「只是接近而已」，染疫仍以同住家人的親密接觸者為主，沒有社區第二波往外擴散，因此相關集會指引要求沒有升級的必要。

陳時中指出，現在仍無法釐清華航及諾富特群聚事件最早的傳播者，但有三大可能，其中以病毒由社區進入飯店的可能性最低，而以多重境外感染源（機師）進入飯店，造成群聚的機率最高，但他也呼籲外界不要因此責怪機師，「大部分台灣籍機師在外站或飛機上都很謹慎，有些機師甚至不敢下飛機，都在機艙裡睡覺。」

專家喊：早匡列早採檢

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民說，這次事件對社區的威脅確實比較大，接下來的圍堵原則，只要進入環境（飯店）者都要「早點匡列、早點採檢」。

黃立民說，桃醫院內感染事件在沒有發生多久就被偵測到，這次事件卻是發生好幾個月才被偵測到，「時間愈久，滲透到社區的機會就愈高。」

針對昨天新增案例，陳時中說，諾富特旅館外包水電工為40多歲男性，屬於飯店外包商工作人員，4月初至4月28日間除休假外皆在該旅館工作，均在沒有旅客居住的樓層裝修，並未與住客接觸。28日出現咳嗽症狀，30日至診所就醫。飯店清空時雖已匡列，直至5月1日才採檢確診。

另一名個案則為澳洲確診機師的女兒，4月30日出現身體微熱、流鼻水、喉嚨不適等情形，卻自覺症狀輕微未回報。但因機師太太、兒子皆確診，因此指揮中心於5月2日再次安排採檢確診。

這起群聚是否已擴大為社區感染？陳時中表示，廣義來講，社區有人被傳染到，就是社區感染，但現在社區確診者均為第二波的親密接觸者，也就是同住家人，雖然有些緊張，但社區風險不見得增加。

陳時中 旅館 台灣

上一則

新聞評論／陳時中一懈怠 三都市長都臉綠

下一則

防疫為重謝長廷不返台 藍：佩服外交部的理由

延伸閱讀

陳時中投書加媒 指「台灣模式」可遏止疫情蔓延

陳時中投書加媒 指「台灣模式」可遏止疫情蔓延
新聞評論／防疫旅館破口早露餡 只有陳時中看不見

新聞評論／防疫旅館破口早露餡 只有陳時中看不見
華航群聚風暴超越桃醫 陳時中：現在是打仗的時候

華航群聚風暴超越桃醫 陳時中：現在是打仗的時候
台灣華航、諾富特群聚擴大 陳時中：警戒觀察到5月中

台灣華航、諾富特群聚擴大 陳時中：警戒觀察到5月中

熱門新聞

印度民眾在火葬場的火堆之間走過，濃煙迫使他們掩蓋口鼻。(美聯社)

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

2021-05-01 13:22
美情報總監海恩斯說，美若改變「戰略模糊」方針，恐激化台獨，中國也將破壞美在全球利益。(路透)

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

2021-04-29 22:21
國家情報總監海恩斯29日向參院軍事委員會表示，如改變戰略模糊方針，明確宣示護台灣，可能導致中國積極破壞美方全球利益。(美聯社)

情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

2021-04-29 22:36
「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。（取材自經濟學人）

台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

2021-04-29 20:16
中華航空稍早公布最新航班異動。圖／華航提供

不只北美 影響航線再擴大…華航宣布24來回航班取消

2021-04-30 08:34
中華航空宣布最新航班異動。(圖:華航提供)

華航取消北美12航班 機師染疫風暴衝擊營運

2021-04-29 20:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查
群體免疫目標 美國恐難如願

群體免疫目標 美國恐難如願
蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」

蓋茲夫婦早已分居？梅琳達稱「出現無法挽回的破裂」
噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞

噁…房間「炭燒怪聲」不斷 租客開燈見「牠」嚇壞