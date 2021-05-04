新聞評論／陳時中一懈怠 三都市長都臉綠

諾富特飯店群聚風暴延燒，已有26人確診，為強化防疫旅館管理，指揮中心祭出三大措施，可有效分流外籍機組員、國籍機組員、航空公司員工與一般居檢者。(本報資料照片)

華航機師及諾富特群聚感染事件持續擴大，迄今已有26人確診，發生六個家庭群聚感染，其中包括兩名五歲以下幼童，有三人重症。一發現華航機師染疫時，指揮官陳時中 自信滿滿地說，這次事件不會是「桃醫事件翻版」；誰料短短一周，染疫人數及擴散範圍均已超過部立桃園醫院的感染規模，且仍未止息。陳時中為機師開了檢疫巧門，卻不能落實管理，致其擴散為社區感染，是整起事件癥結所在。

美國十天前因應全球疫情 嚴峻所發布的「旅行警示」，台灣 從原本列為最安全的「第一級」，突然被改列為必須三思的「第三級」，一次連降兩級讓人納悶。其中原因，一則可能是美方摻雜了對台海情勢緊張的研判，二則可能是美方看出台灣引以自得的防疫成效其實暗藏黑數，政府對疫情的真相一直有所隱瞞。也因此，連確診人數遠高於台灣的南韓都列為二級，台灣卻被升至三級，陳時中不慚愧嗎？

指揮中心粉飾疫情的鐵證，從這次華航群聚事件一目了然，就是有四名從未被查出確診的機師卻呈血清抗體陽性。這證實他們曾在不同的時間點染疫，卻因指揮中心檢疫鬆散，屢被放過。他們本身的體質也許足夠強壯，不知不覺中克服了病毒；但是，他們可能在不知不覺中將病毒傳播給身旁的人，成了隱形感染源。

這並非危言聳聽。目前已經有兩名驗出「抗體陽性」的華航機師，出現了家庭群聚感染，一人傳染給妻子，一人傳染給兒子。如果能傳染給家人，意味可能也在不知不覺中傳播給機上旅客或其他接觸者，但指揮中心似無意就此深入調查。這些破口，如今造成多起確診者的感染源無從追查，都必須記在指揮中心帳上，陳時中難以逃避。

有過桃醫群聚事件的處理經驗，陳時中處理華航群聚事件卻沒有記取教訓；他若非過度傲慢自恃，就是已到了彈性疲乏的地步。正因為如此，諾富特旅館員工的群聚感染才會那麼晚被發現。諾富特的房務主管在4月17日即出現症狀，卻直到29日才宣告確診，其間已有多名華航機師確診，指揮中心卻遲遲不清查機師投宿的諾富特旅館之地緣關係，若非心存僥倖，就是神經大條，還有其他藉口嗎？

同樣顯現指揮中心螺絲鬆脫的，是中央與地方的疫調協調。所有確診者與接觸者的足跡調查、乃至消毒，都需要仰賴地方政府的基層人員協助進行；但這次指揮中心的調度處理卻是拖三掉四，不認真看待與地方政府的合作關係，尤以北部三都最嚴重。

上次桃醫群聚事件，桃園市就是重災區。這次華航和諾富特群聚事件，桃園依然首當其衝，窮於善後。政界去年底即屢傳鄭文燦即將入閣，但年初因為桃醫事件纏身，錯過了機會；這次再發生華航群聚事件，鄭文燦恐怕想走也走不了。試想，如果鄭文燦現在入閣了，而桃園疫情不斷，他不會被地方民眾罵到臭頭嗎？

防疫旅館的管理責任到底在地方或中央，迄今無法釐清，這就是制度性的破口。北北桃三都市長，為了指揮中心的消極散漫，氣得臉都綠了。稍早印尼染疫機師進入清真寺禮拜，指揮中心卻遲未通知地方，導致許多大學生未納追蹤，柯文哲狠嗆中央「蒙著頭作戰」。這次，多位確診者是雙北的居民或上班族，其足跡遍及雙北鬧區和公共地點，指揮中心的通知仍來得太遲。

表功的時候，中央一馬當先；卸責的時候，卻要地方承擔。如此自私的分工，當然破綻百出。