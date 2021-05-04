雙北批防疫漏洞 楊志良斥諾富特四不管

指揮中心防疫作為備受批評，衛福部長陳時中3日上廣播節目回應。(記者曾原信／攝影)

華航及諾富特飯店群聚延燒，指揮中心備受批評，地方首長批「動作太慢」、專家直言「接種順序有誤」、前衛生署署長楊志良形容，「中央決策專斷」，還有人認為指揮中心屈服立委施壓，放鬆機組員檢疫。指揮官陳時中 回應，沒有所謂施壓，合理的意見就採納，不合理就不要，「不會關起門來什麼都不聽。」

台北市長柯文哲提出四大防疫 漏洞，包括中華電信三個半小時才能對趴趴走的居檢者定位、機組員與一般旅客入境檢疫雙標、諾富特再犯部桃群聚同樣錯誤，以及疫調通知速度太慢，恐成防疫大漏洞。

新北市長侯友宜日前「提醒」中央「防疫旅館是最大破口、處理太慢」；楊志良昨天說，諾富特飯店雖是防疫旅館，卻處於「桃園市政府不管」、「指揮中心不管」、「華航不管」、「桃機也不管」等四不管地帶，以致管理不確實，引發群聚，指揮中心應接手管理。

陳時中解釋，各種隔離措施都會限制人身自由，須謹慎使用公權力，不能想到就把人關起來，否則社會運作會停頓，逃跑的人也會變多，政府和人民變成對立面。

桃園市長鄭文燦說，諾富特飯店管理上是不是有缺失，要由中央疫情指揮中心會同民航局、華航一起檢討。

不少專家檢討疫苗 接種順序，認為應讓機師更優先。陳時中說，「反正哪邊出狀況，大家就會說，那邊的人應該要先打」，早在疫苗開打前一個多月，指揮中心就已經把順序公布出來，「有意見的人那時候為什麼不講？」現在都是事後評論。