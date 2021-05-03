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全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

華航群聚風暴超越桃醫 陳時中：現在是打仗的時候

台灣新聞組／台北3日電
華航機師感染事件持續擴大，國軍三三化學兵群2日前往華航園區三棟建築執行消毒作業。（中央社）
華航機師感染事件持續擴大，國軍三三化學兵群2日前往華航園區三棟建築執行消毒作業。（中央社）

華航機師群聚風暴愈演愈烈，台灣昨天又新增四名本土個案，含澳洲確診機師在內，已有24名個案，引發六起家庭群聚，疫情規模超越年初桃醫群聚事件21人、三起家庭群聚。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，「現在是打仗的時候」，這波群聚社區警戒須觀察至5月中，其中以飯店女經理的兒女最關鍵。

新北市長侯友宜昨表示這次疫情比桃醫還嚴重，防疫旅館就是最大破口，因為輕忽，在六名機師染疫後經過交叉比對才發現旅館漏洞，「這樣處理的時間，有點太慢」；他說，不是要批評指責中央，只是想提醒中央要注意防疫旅館，他更提醒市府同仁這次防疫要嚴肅戒備「皮要繃緊一點」。

昨新增四例本土個案中，案1134、案1135及案1136皆為諾富特飯店房務女經理（案1129）的同住家人，分別為兒子、先生以及女兒。該名女經理於4月30日確診，在可傳染期間，與先生同遊雲林、嘉義、阿里山。

確診個案可傳染期足跡 製表／邱宜君
確診個案可傳染期足跡 製表／邱宜君

指揮中心疫調發現，經理的兒女在可傳播期間曾搭台北捷運、公車上下班，並在北市松山區、新北市永和區等餐廳用餐。陳時中說，這兩個案雖只在社區活動兩、三天，但仍需提高警覺，曾於足跡所列時間及場所活動民眾，需自我健康監測14天，如有疑似症狀，請盡速戴口罩就醫，並主動告知活動接觸史。

疫調顯示，女經理的30歲兒子4月29日肌肉痠痛、咳嗽，安排進行接觸者採檢後確診，Ct值為29，雖病毒量較少，但活動範圍廣，已掌握接觸者27人，其中16人列居家隔離、11人自我健康監測。

女經理的丈夫29日出現咳嗽、發燒及腹瀉等症狀，安排進行接觸者採檢確診；女經理的女兒28、29日陸續出現喉嚨痛及發燒等症狀，曾自行至診所就醫，30日安排接觸者採檢確診，已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。

另名本土案例（案1137）為案1102貨機機師的女兒，未滿五歲。近期無出國史，也無疑似症狀，因弟弟（案1133）日前確診，經評估感染風險後就醫採檢，並確診。一家四口只有媽媽採檢是陰性。

華航、諾富特群聚案染疫人數已超越桃醫群聚，陳時中表示，之前桃醫匡列高達4800多人，這次匡列人數沒當時多。

陳時中 疫情 防疫

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