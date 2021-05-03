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全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

病毒足跡散布比想像多 專家：台灣進入社區感染階段

台灣新聞組／台北3日電
華航機師群聚風暴擴大，中央流行疫情指揮中心上緊發條。發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、 醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）
華航機師群聚風暴擴大，中央流行疫情指揮中心上緊發條。發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、 醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

華航機師群聚風暴擴大，昨天新增四名本土案例，加上先前確診個案，足跡遍布雙北、桃園、嘉義等地。台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民說，「台灣已進入社區感染階段，病毒足跡散布也比想像多，一旦出現多點爆發，疫情可就難以控制。」

黃立民說，一旦不同醫師在不同地點診斷出新冠肺炎確診個案，只要出現三、四名個案，就代表社區危險了，屆時比較難以圍堵方式阻擋，務必固守醫院、保持醫療量能，為持久戰做準備。

華航、諾富特群聚事件累計24人確診，其中八人基因序列結果為英國變異株，其中三人重症，為房務主管（案1120）、兩名機師（案1079、1122）。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，房務主管病情較嚴重，在加護病房中插管，另兩名機師雖有嚴重肺炎，但並未插管，情況穩定。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，房務主管與五名確診機師病毒基因序列一致，但「目前疫調拼圖還缺少這一塊」。他說，基因序列一致代表應存在接觸情形，但房務人員只將餐盤端到檢疫房間門口，理應不會面對面接觸；因該房務主管仍在插管，須等病情好轉才能疫調。

疾管署中區指揮官、中國附醫副院長黃高彬表示，機師和房務主管驗出同一個病毒株，後者又無出國史，顯示相互傳染機率極高，如果基因序列相似度達九成五，就可斷定為同一感染事件。

此外，案1101和1102分別出現三、四個位點的差異，比較像是個別事件，羅一鈞指出，如果後續並未出現其他房務人員確診者基因序列和案1101、1102相同，就可推測這兩名機師分別從國外帶著不同位點的病毒株入境。

目前1279名華航機師專案採檢，已採1225人，昨又找出一名血清抗體陽性機師，為30多歲俄羅斯籍男機師，配合旅館清空計畫已在集中檢疫所隔離。陳時中說，專案採檢找到七人核酸檢測陽性、12人血清抗體陽性（含曾確診者）。從諾富特撤離的207名飯店工作人員中有四人陽性，為房務部主管及餐飲部員工。

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