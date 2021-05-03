新聞評論／防疫旅館破口早露餡 只有陳時中看不見

華航機師、諾富特飯店群聚案持續擴大，至今已有24人染疫，並造成六起家庭群聚。（本報資料照片）

華航機師、諾富特飯店群聚案持續擴大，到2日已有24人染疫，並造成六起家庭群聚，感染人數已超過桃醫事件，成為疫情爆發以來最大宗的本土感染事件。但從這次事件更燒出了防疫旅館 的管理黑洞，外界才驚覺防疫旅館控管竟如此寬鬆，且防疫旅館成為破口的警訊，不是始自這次諾富特事件，早在今年年初就已尖銳響起，當初卻是被指揮中心早早結案、不當回事，終釀成大禍。

這次疫情爆發後，諾富特意外被發現「身兼數職」，除了是華航機組員的防疫旅館外，也接待一般旅客，同時也收住包括外籍機師在內的國外商務人士，但這些風險等級不同的旅客，居然都是由同一組房務人員服務。除了旅客混住，員工更向市議員爆料，飯店原以一、二館分區住宿一般旅客及檢疫旅客，但因為檢疫旅客增多，原二館的房間不夠用，飯店從半年多前私下開放一館讓檢疫旅客入住，還曾出現同層混住，中間只用防火牆區隔。

甚至到了假日，國旅旅客人數增多，有檢疫旅客一退房，飯店就立刻開放讓一般旅客入住，員工痛批飯店為了賺錢，置一般旅客於染疫風險。對於這些爆料內容，衛福部長陳時中 只淡然地說，有沒有落實分層分區管理將再去了解。不知道是不是因為諾富特是屬於桃園市長鄭文燦的轄區，如果今天換成是在台北市或是台中市的防疫旅館出了這種大包，陳時中是否還能如此地平靜？

但防疫旅館成為潛在破口也非始自今日，早在今年年初一位持陰性證明入境的浙江台商，在入住防疫旅館後的第12天確診，當時其與早先在同一個防疫入館入住的另一位德國入境確診者，兩人的基因定序幾乎一樣，就曾被懷疑是在防疫旅館受到本土感染。

最早提出防疫旅館管控有疑慮的台大兒童醫院院長黃立民認為，浙江台商及德國境外入境個案的病毒序列一樣，就可能是防疫旅館出問題，一人一室非萬靈丹，清毒程度、防疫旅館空調都可能有潛在風險。當時不少人就呼籲應強化防疫旅館的管理措施。

但指揮中心面對這起案例，跟一直以來的做法如出一轍，先是把浙江台商推給是在境外感染，當時指揮中心發言人莊人祥研判，兩案目前看來非同天到達，也住在不同樓層，在防疫旅館感染風險低，認為兩者是獨立事件。等到兩人的基因定序出爐，感染源受到質疑，陳時中又避而不談。最後指揮中心就以該防疫旅館的工作人員及同住居家隔離旅客檢驗都是陰性倉促結案，根本沒有對全台防疫旅館的清潔消毒SOP做一次，繼續當鴕鳥。

但粉飾來的太平不會是真太平，這次的諾富特感染事件，連陳時中都承認，感染源可能來自外籍機師，諾富特員工在清消時在環境中染疫，並因此在旅館內形成了小型傳播鏈。除了管理鬆散、人力未分流，防疫旅館也一直存在管理權責不明的狀況，實際執行單位涉及地方觀光局、衛生局還有中央的民航局，這些問題指揮中心也從沒有認真面對。

眼看著諾富特事件愈燒愈旺，指揮中心本周起終於要對全台所有的防疫旅館進行總盤點，並且進行員工再教育。但遲來的補破網，能擋住防疫以來最為嚴峻的社區感染威脅嗎？