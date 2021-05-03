空間解嚴 故宮開放帶飲料觀展

故宮大幅鬆綁規定，將從「維持展場秩序」轉為「友善式情境管理」。（記者陳宛茜／攝影）

參觀故宮不能帶飲料入場，也不能高聲談笑、倒臥坐椅？故宮過去訂定相當嚴謹的展場規定，為符合新世代觀眾的需求、打造更友善的展場環境，故宮日前開會決定大幅鬆綁展場參觀規定，觀眾將可攜帶飲料進場，但必須擁有「有蓋可旋緊的容器」如瓶裝水。

這將是故宮在台灣 開幕近一甲子以來，第一次開放民眾帶水進場觀展，也象徵台灣藝文空間解嚴的一大步。

上世紀的美術館 、博物館 ，以維護展場整潔與秩序為第一要件。如故宮在「展場參觀須知」立下鉅細靡遺的規定，包括嚴禁民眾攜帶食物、液體、瓶罐等進入展場，要求民眾參觀時「勿高聲談笑」、「勿追逐嬉戲、飲食、吸煙、倒臥座椅、就地而坐、脫鞋及拋棄紙屑、雜物」。故宮還要求「勿穿著不雅」。

新世代藝文活動鼓勵親子互動、跨領域展演，日前立委質詢指有民眾在故宮「蹲下來」照顧小孩遭館員喝斥，故宮院長吳密察承諾全盤檢視展場規定。

故宮副院長黃永泰說，故宮決定將從「維持展場秩序」朝向「友善式情境管理」。初步決定放寬「嚴禁民眾攜帶飲料」，允許民眾帶飲料或水進場，但必須是用「有蓋可旋緊的容器」裝盛，手搖杯、鋁箔包飲料不可以。台灣博物館擔心民眾將飲料潑灑到展場、汙染展品，故宮可望是台灣第一個允許民眾帶飲料進場的國立博物館。

黃永泰說，關於「不可就地而坐、高聲談笑、追逐嬉戲、飲食、吸煙、倒臥座椅、脫鞋」等展場規定，故宮也將在文句上修正，不做硬性規定，「勿穿著不雅」可望刪去或改成友善詞彙，相關修正預計五月底完成。