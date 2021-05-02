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染疫機師、飯店員工同為英變異株 研判交互傳染

台灣新聞組／台北2日電
華航諾富特飯店爆發群聚，飯店清空，指揮中心1日派人前往採檢環境檢體。（記者鄭超文／攝影）
華航諾富特飯店爆發群聚，飯店清空，指揮中心1日派人前往採檢環境檢體。（記者鄭超文／攝影）

華航機師確診案延燒，昨天再增一例本土且家庭群聚案例，案1133為30多歲確診貨機機師（案1102）未滿五歲的兒子。華航與提供華航機組員檢疫的諾富特飯店出現破口，累計已有十名機師染疫、十例本土案例，並有五起家庭群聚；諾富特首例確診的案1120感染英國變異株，證實華航機師確診與諾富特群聚有交互關係。

指揮中心發言人莊人祥指出，案1102上月23到25日自美國執勤返台，24日出現症狀，26日確診，過去他執勤返台都住諾富特防疫旅館，此次臨時變更行程導致未訂到飯店房間，改為居家隔離，採一人一室。案1102檢疫期間未接觸兒子，但於兒子與太太離家後出房門打掃家裡，恐因此將病毒留在房內。

案1133在父親出現症狀採檢後，上月25日就居家隔離，上月29日因發燒採檢，昨天確診。華航機師確診案已累計五起家庭群聚，多數居家檢疫期間未採一人一戶，導致家人感染。指揮中心副指揮官陳宗彥昨天表示，華航目前已採取「一人一戶」的居家檢疫措施，其他國籍航空是否跟進，將再研議。

指揮中心昨天公布最新確診者病毒定序，諾富特首起確診的房務主管也感染英國變異株，已知感染英國變異株的華航機師有六人，其中三人曾住過諾富特飯店。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，此結果證實兩起事件存在傳播鏈，而飯店案例僅案1120抗體陽性，顯示其為該飯店最早感染個案。

諾富特群聚事件也讓打氣冷清的新冠疫苗接種數創新高，目前疫苗接種數已近二成。但除了案1120在加護病房，屬於重症插管案例之外，案1079、案1122兩機師也出現嚴重肺炎；案1079和案1120皆感染英國變異株，但案1122的病毒定序結果尚未出爐。

諾富特確診員工足跡。 資料來源／指揮中心 製表／陳雨鑫、陳碧珠
諾富特確診員工足跡。 資料來源／指揮中心 製表／陳雨鑫、陳碧珠

指揮中心昨天更新諾富特染疫三員工足跡，案1129、即60多歲女房務主管上月23到26日赴嘉義、雲林旅遊，足跡遍及阿里山、奮起湖、北港朝天宮、台北車站等；案1127與案1128分別於27、28日曾於桃園中壢市區及機捷等地，指揮官籲民眾近期到過相關地點，自主健康管理至5月10日至12日。

案1129去過的雲林、嘉義縣政府已啟動防疫機制。因逢北港廟會高峰期，北港昨人潮依舊滿滿，雲林縣衛生局長曾春美表示，衛生局已到場消毒，要求接觸者自主健康管理。嘉義縣衛生局長趙紋華指出，由於案1129出門皆有戴口罩，目前已完成疫調及消毒，未匡列居家隔離者。

阿里山林鐵則表示防疫升級，每天消毒車廂三次，目前員工都無異狀。但部分民眾表示疑慮，「來過八天才通知，太慢了！」嘉義縣中埔鄉「大嘉義得火雞肉飯」蕭姓老闆昨抱怨，看電視才知道確診者曾來店用餐。奮起湖中華社區發展協會理事長謝玉娟說，社區為防疫平日都要求戴口罩，老街店家昨已完成自主消毒。

防疫 英國 阿里山

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