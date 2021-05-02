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新聞評論／機師染疫風暴 先堵住政策錯誤破口

聯合報社論
華航機師染疫擴大，被指是錯誤疫苗政策與防疫管理疏失種下的苦果。（本報資料照片）
華航機師染疫擴大，被指是錯誤疫苗政策與防疫管理疏失種下的苦果。（本報資料照片）

華航機師染疫事件延燒，已有十名機師確診，包括五起家庭群聚，華航防疫旅館更有四名員工確診。諷刺的是，桃機才宣布去年貨運量上衝全球第四，蔡政府正自滿於「疫情也打不倒」的史上佳績，機師卻先被疫情打倒了，而且清真寺和學校可能因此成為破口，防疫旅館更已淪陷，形成疫情爆發以來最嚴峻的社區威脅。這是錯誤疫苗政策與防疫管理疏失種下的苦果。

年初衛福部桃園醫院群聚感染事件，因醫院未落實分艙分流，病毒在不同樓層病房流竄，指揮中心一開始並未清空，後來疫情擴大才執行清零專案。但這次遠比部桃事件更棘手。

最早兩位機師染疫，指揮中心同樣未察覺事態嚴重，只關切機師到過的清真寺，沒料到防疫旅館會是破口。但清真寺沒有實聯制，後續學校與社區疫調困難；防疫旅館更直到房務主管確診，並有員工發燒，才匡列、清空，並接連發現三位確診者，但他們的足跡早已遍布社區，埋下無數未爆彈。如果加上同一時間「跳舞阿伯」案例顯示的居家檢疫漏洞，以及百人無罩熱舞凸顯的「防疫新生活」破功，更添社區傳播隱憂。

而且不同於部桃醫護染疫時，政府高喊同理心，物資更不斷送進部桃，這次機師染疫卻飽受外界獵巫。疫情爆發之初，陳時中即點名華航機師接種率太低，暗示華航控管有問題，卻不檢討自身疫苗政策出了大問題。

在機師確診前，機師接種率只有個位數，染疫事件擴大後，才提高至兩成。防疫是決戰邊境，機組人員比誰都害怕染疫。尤其過去一年多來，國際航空客運幾乎停擺，貨運卻異常暢旺，華航有21架全貨機，足足是長榮的四倍，使得華航機師幾乎處於「不是在執飛就是在隔離」的無限輪迴中，他們必定比任何人都希望安全接種疫苗。

但為何機師接種率低？首先，一開始指揮中心就評估錯誤，3月22日新冠疫苗施打，第一波只開放第一類醫護人員，後續又開放第二類醫療院所非醫事人員及集中檢疫所人員。直到4月12日才開放航空機組員在內的高風險人員施打。一周後，就有機師確診；而從後續機師確診案例，專家更研判病毒可能已傳播一至二個月，顯然接種順序根本大有問題。

更關鍵的原因是，蔡政府從去年一再吹噓疫苗政策，結果除了生技股被一炒再炒外，國產疫苗迄未上市；至於向國外採購疫苗，卻疑因綠委介入及蔡政府逢中必反，進度大為落後，最後到手的只有效期快過且爭議不斷的AZ疫苗，不僅丹麥宣布停打，美國更打算乾脆把AZ疫苗捐給他國。

在此情況下，連第一線醫護人員都只有一成多的施打率，也不見指揮中心責怪醫護施打率低，為何獨責機師？對於機師施打後萬一產生副作用甚至若因此無法執業的風險及保障，迄今仍告闕如，都讓機師裹足不前。

更讓外界驚訝的是，作為堡壘的防疫旅館不僅成為破口，而且還是航空所屬的防疫旅館，遑論一般的防疫旅館，但指揮中心不僅沒有掌握全台防疫旅館的員工數，他們也不屬優先接種的公費對象。凡此皆顯示疫苗政策出了大包，而且防疫螺絲也鬆得厲害。

久不聞矣的防疫模範生，如今社區正面臨疫情爆發以來最嚴重的威脅；而去年蔡政府敲鑼打鼓進行「口罩外交」大外宣，執飛的華航被冠上「防疫交通國家隊」的廉價榮銜，如今卻因政府政策錯誤與防疫疏失，不僅機師不幸接連確診，還成為官員甩鍋卸責的對象，怎不令機師們心寒？（轉載自聯合報社論）

防疫 疫苗 旅館

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