警專生CPR及時救命 老闆娘：再上門我請客

23歲的警專學生李泰億，學以致用救了貓咖飛老闆娘。(記者林佳彣／攝影)

宜蘭羅東「貓咖飛」老闆娘日前在店內昏倒還失去呼吸心跳，當時23歲的警專學生李泰億及時實施CPR救一命。經過本報系報導、讀者協尋後，在前天促成兩人成功聯繫。老闆娘低調表示，只是想要感謝李泰億，也隨時歡迎他再次到來。

校外救人事蹟獲得校方肯定，李泰億受訪時謙虛說，謝謝學校給予充足的救護訓練，也培養「以救人為第一優先、把訓練當成習慣」的觀念。他坦言，當下施作真的會緊張，但習慣養成後，就知道下一步該怎麼做，充分運用所學。

雖然李泰億有在尋人文章底下留言，「老闆娘好像沒有注意到」，事後兩人透過臉書 聯繫上，他也收到老闆娘的心意。昨天人在宜蘭的他說，雖然周末都會來宜蘭，但最近得先專心準備警察 特考，之後再訪貓咖飛一定沒問題。

老闆娘大讚李泰億，身為警專生可以學以致用，還救了自己一命。「是人都會想試著去救，尤其是還會救護的話」，並強調有些人會急救，不代表就敢做，因此很佩服李泰億的勇氣。她也歡迎李泰億隨時到來，想吃什麼都沒問題，一定要好好招待答謝。

其實事發當下，李泰億的女朋友溫小姐也在場，對於男友沉穩請大家協助分工，她表示崇拜，「不是每個人遇到這個狀況，當下可以冷靜應對，而他做到了，真的很厲害」。