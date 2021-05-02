我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3238萬人確診 完成接種者破1億

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

警專生CPR及時救命 老闆娘：再上門我請客

記者林佳彣／宜蘭2日電
23歲的警專學生李泰億，學以致用救了貓咖飛老闆娘。(記者林佳彣／攝影)
23歲的警專學生李泰億，學以致用救了貓咖飛老闆娘。(記者林佳彣／攝影)

宜蘭羅東「貓咖飛」老闆娘日前在店內昏倒還失去呼吸心跳，當時23歲的警專學生李泰億及時實施CPR救一命。經過本報系報導、讀者協尋後，在前天促成兩人成功聯繫。老闆娘低調表示，只是想要感謝李泰億，也隨時歡迎他再次到來。

校外救人事蹟獲得校方肯定，李泰億受訪時謙虛說，謝謝學校給予充足的救護訓練，也培養「以救人為第一優先、把訓練當成習慣」的觀念。他坦言，當下施作真的會緊張，但習慣養成後，就知道下一步該怎麼做，充分運用所學。

雖然李泰億有在尋人文章底下留言，「老闆娘好像沒有注意到」，事後兩人透過臉書聯繫上，他也收到老闆娘的心意。昨天人在宜蘭的他說，雖然周末都會來宜蘭，但最近得先專心準備警察特考，之後再訪貓咖飛一定沒問題。

老闆娘大讚李泰億，身為警專生可以學以致用，還救了自己一命。「是人都會想試著去救，尤其是還會救護的話」，並強調有些人會急救，不代表就敢做，因此很佩服李泰億的勇氣。她也歡迎李泰億隨時到來，想吃什麼都沒問題，一定要好好招待答謝。

其實事發當下，李泰億的女朋友溫小姐也在場，對於男友沉穩請大家協助分工，她表示崇拜，「不是每個人遇到這個狀況，當下可以冷靜應對，而他做到了，真的很厲害」。

溫小姐大讚男友李泰億沉穩，事發當下冷靜救護。(記者林佳彣／攝影)
溫小姐大讚男友李泰億沉穩，事發當下冷靜救護。(記者林佳彣／攝影)

警察 臉書

上一則

新聞評論／機師染疫風暴 先堵住政策錯誤破口

下一則

暖爆 76行者無償修復遺體 用餐意外「被請客」

延伸閱讀

「犀利人妻」陳年案 溫昇豪嘆被全台灣霸凌

「犀利人妻」陳年案 溫昇豪嘆被全台灣霸凌
開超跑接送網美回家過夜？ 柯震東：我現在單身

開超跑接送網美回家過夜？ 柯震東：我現在單身
台鐵又出事…太魯閣號撞闖軌道工人 包商違規施工遭重罰

台鐵又出事…太魯閣號撞闖軌道工人 包商違規施工遭重罰
小甜甜公開老公告白影片 「宋先生」曝光 網讚像宥勝

小甜甜公開老公告白影片 「宋先生」曝光 網讚像宥勝

熱門新聞

台灣網紅林啟晨和俄國女性友人拍攝惡搞影片，在臉上「畫假口罩」闖入印尼超市，掀起網友怒火。圖／翻攝自niluhdjelantik IG

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

2021-04-25 08:52
印度民眾在火葬場的火堆之間走過，濃煙迫使他們掩蓋口鼻。(美聯社)

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

2021-05-01 13:22
國家情報總監海恩斯29日向參院軍事委員會表示，如改變戰略模糊方針，明確宣示護台灣，可能導致中國積極破壞美方全球利益。(美聯社)

情報總監：台獨強化 讓挑戰日益嚴重

2021-04-29 22:36
美情報總監海恩斯說，美若改變「戰略模糊」方針，恐激化台獨，中國也將破壞美在全球利益。(路透)

「棄台論」再起？美學者：台灣非美重要利益

2021-04-29 22:21
「經濟學人」以台灣雷達圖為封面，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。（取材自經濟學人）

台海煙硝恐釀災 經濟學人：台灣是全球最危險

2021-04-29 20:16
中華航空稍早公布最新航班異動。圖／華航提供

不只北美 影響航線再擴大…華航宣布24來回航班取消

2021-04-30 08:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高