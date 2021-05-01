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鄭文燦：本國、外國籍機組員混住的錯誤不應該發生！

記者陳夢茹／桃園1日電
華航機師疫情延燒，傳出一名負責載送諾富特飯店員工及機組員到檢疫所的司機發燒，市長鄭文燦回應，疫情資訊要由中央統一說明。而談及國籍、外籍機師混住，鄭更直呼，「之前的錯誤不應該發生！」(記者陳夢茹／攝影)
華航機師疫情延燒，傳出一名負責載送諾富特飯店員工及機組員到檢疫所的司機發燒，市長鄭文燦回應，疫情資訊要由中央統一說明。而談及國籍、外籍機師混住，鄭更直呼，「之前的錯誤不應該發生！」(記者陳夢茹／攝影)

華航機師疫情延燒，今傳出一名負責載送諾富特飯店員工及機組員到檢疫所的司機發燒。市長鄭文燦早上受訪時回應，疫情資訊要由中央統一說明，談及本國籍、外籍機師混住，他更直呼，「之前的錯誤不應該發生！」。

媒體問及，國籍機師跟外籍機師後來都混在一起住，是中間是發生什麼？鄭文燦表示，機組員跟入境民眾管理規範不同，民航局有發布法規、2種辦法，指定華航諾富特飯店作為民航機組人員的檢疫處所，其中外籍航空公司的機組員由民航局統一管理，華航機組員由華航管理，分別住在諾富特飯店一館跟二館。

鄭文燦說，因外籍航空公司機組員的防疫規範是要做1到3天居家隔離，本國籍機組員則需要3天居隔，還要進行5至7天自主健康管理，他們的檢疫處所一樣要符合防疫旅館的規範，而管理單位分別是民航局以及華航，而且要向民航局定期申報核備。

鄭文燦指出，現在諾富特飯店已經淨空，因此中央疫情指揮中心請桃市府提供3個防疫旅館，入住時間、入住數量及防疫規範等皆必須符合民航局2個法規的規定，他認為還是要統一作業比較好，要符合民航局的規範，之前的錯誤也不應該發生，會請中央盡快完成指定分配跟聯絡。

傳出接送遊覽車司機也發燒？鄭文燦回應，疫情資訊應由中央統一說明，目前匡列對象沒有增加多少，諾富特飯店把全部人員跟追溯人員合併計算，總數會到達700多人，事實上已經有400多人被隔離，再扣掉部分機組員，數量會再減少下修。

疫情 防疫 旅館

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